Już nie musisz przeciągać pliku. Chrome 91 wreszcie obsłuży funkcje Kopiuj i Wklej

Google zdradził już, jakich nowości możemy oczekiwać w Chrome 91. Przeglądarka umożliwi wreszcie łatwe kopiowanie i wklejanie treści z wykorzystaniem skrótów klawiszowych Ctrl-C i Ctrl-V.

Chrome 90 w stabilnej wersji trafił już do użytkowników wraz z opcją śledzenia zmian cen, a to oznacza, że pora na Chrome’a 91 w kanale beta. Dzięki temu, iż nowy kod został w nim udostępniony, już wiemy, które z rozwijanych przez firmę z Mountain View funkcji są na dobrej drodze, by pojawić się w kolejnym stabilnym wydaniu. A czego możemy się spodziewać?

Kopiuj i wklej w Chrome 91

Jedną z najciekawszych zmian w przeglądarce Chrome 91 jest obsługa… skrótów klawiszowych do kopiowania i wklejania treści. Dzięki tej nowości nie trzeba już będzie ręcznie przeciągać plików do okna przeglądarki, aby np. dołączyć je do wiadomości e-mail komponowanej na stronie internetowej.

Operacje na plikach takie jak kopiowanie i wklejanie będzie można wykonywać z użyciem takich skrótów jak Ctrl-C i Ctrl-V. Do tej pory w ten sposób można było operować jedynie na tekście. Aby włączyć nową funkcję należy wpisać w pole adresu komendę chrome://flags i odszukać pozycję „Clipboard filenames”.

Po wprowadzeniu zmiany należy przeglądarkę uruchomić ponownie i wtedy można kopiować pliki z eksploratora i wklejać je prosto do Chrome’a. Uwaga! Aplikacje webowe otrzymają dostęp do plików ze schowka w trybie tylko-do-odczytu (zapewnie ze względów bezpieczeństwa).

Pojawią się również zmiany w Chrome na Androida.

W tym przypadku usprawniono mechanizm wypełniania formularzy, a pomógł tutaj… Microsoftu, którego Edge opiera się teraz o to samo Chromium, co Chrome (i Chrome OS, jeśli już przy tym jesteśmy). Jest on wygodniejszy podczas obsługi za pomocą dotyku oraz czytelniejszy.

Poprawiła się też obsługa trybu ciemnego na smartfonach, który pozwala na automatyczne przełączanie się. Do tego Chrome wprowadza obsługę interfejsu GravitySensor oraz podpowiedzi nazwy oraz lokalizacji utworzonego lub zapisywanego pliku bądź folderu poprzez API File System Access.

Chrome 91 przynosi też sporo usprawnień dla deweloperów, w tym mechanizm Origin Trials (realizowany niezależnie od tego w Microsoft Edge). Obecnie z jego użyciem testowane jest linkowanie w ramach programów typu PWA i protokół WebTransport i API WebXR Plane Detection. Do tego dochodzi nowa wersja JavaScripta V8 (9.1). Z pozostałymi pomniejszymi zmianami można zapoznać się na stronie projektu Chromium.