Torby i etui na laptopa w kwiatki od Canvaslife - już od 74,90 zł

Szukasz etui albo torby z uchwytem na laptopa ze wzorem w kwiatki? Przyjrzyj się ofercie marki Canvaslife.

OFERTA: Torby na latopa marki Canvaslife kupisz w Sklepie Spider’s Web.

Laptopy to wbrew pozorom bardzo delikatne urządzenia elektroniczne. Co prawda po złożeniu klapy wyświetlacz oraz podzespoły chroni albo plastik, albo metal wykorzystany do produkcji obudowy, ale i tak upuszczenie notebooka na ziemię lub wrzucenie go luzem do plecaka może spowodować uszkodzenie ekranu albo któregoś podzespołów, ale… nie wszystkim to przeszkadza.

Wielu ludzi kupuje komputery przenośne tylko po to, by używać ich na stole w kuchni albo na kanapie. Są jednak konsumenci, którzy noszą je do pracy albo do kawiarni i to oni powinni wyposażyć się w odpowiedni gadżet do ochrony i transportu, czyli torbę lub etui. Dobrym wyborem mogą okazać się akcesoria marki Canvaslife. Dostępne są najróżniejsze wzory i kolory nawiązujące do florystyki.

Canvaslife Briefcase Laptop Blue Camellia ma uchwyt na pasek

Canvaslife ma w swoim portfolio mnóstwo toreb i etui na notebooki. Sklep Spider’s Web oferuje obecnie tuzin modeli tej marki w cenach od 74,90 zł do 89,70 zł, które różnią się kolorystyką, wzorkiem kwiatków i rozmiarem. Do tego w niektórych można znaleźć uchwyt do noszenia torby w ręku oraz na pasek, który pozwala zarzucić torbę na ramię, a w innych nie.

Podstawowy model w ofercie, czyli Canvaslife Sleeve Laptop, występuje w wersji białej (White Rose) oraz w dwóch odcieniach niebieskiego różniących się wzorem (Navy Rose, Blue Camellia). Każdy z nich może mieć dwa rozmiary, czyli na laptopy z ekranami o przekątnej długości od 13 do 14 cali oraz na notebooki z wyświetlaczami o przekątnej od 15 do 16 cali.

Tak wygląda w praktyce Canvaslife Sleeve Laptop Blue Camellia

Łącznie jest dostępnych sześć modeli etui Canvaslife Sleeve Laptop:

Każde akcesorium dostępne jest w cenie 74,90 zł niezależnie od wzoru, koloru i rozmiaru. Oprócz tego w ofercie znajduje się torba Canvaslife Briefcase Laptop z uchwytami na dłoń oraz do mocowania paska, który pozwoliłby torbę zarzucić na ramię. Również i one różnią się kolorem, wzorem i wielkością oraz delikatnie ceną. Na równe 89 zł wycenione zostały modele:

Oprócz tego za 89,70 zł można kupić torbę Canvaslife Briefcase Laptop 13-14 Blue Camellia oraz Canvaslife Briefcase w wersji dla komputerów MacBook Air lub MacBook Pro z 13-calowym wyświetlaczem. Ten model oferowany jest w kolorze Navy Rose.



