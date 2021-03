Jest zimny, ale miękki, mocny, ale przyjemny - tak Xiaomi reklamuje Redmi Note 10 Pro

Xiaomi zaprezentowało cztery budżetowe telefony. Redmi Note 10 Pro zadebiutował w towarzystwie Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S i Redmi Note 10 5G. Przyjrzyjmy się ich specyfikacji oraz cenom.

Do oferty Xiaomi dołączyły właśnie cztery nowe telefony z linii Redmi Note, które mają żenić (jak zwykle zresztą) niską cenę z funkcjami, które jeszcze chwilę temu oferowały wyłącznie te topowe i najdroższe smartfony. Na pierwszy ogień poszedł Redmi Note 10 Pro, a firma nie pozostawia przy tym złudzeń, do kogo kieruje to urządzenie: chodzi jej o fanów mobilnej fotografii.

Xiaomi chwali się, że Redmi Note 10 Pro ma „fantastyczny” aparat fotograficzny

W urządzeniu zamontowany został aparat główny składający się z czterech obiektywów. Podstawowy z nich wykonuje zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 108 Mpix, które przechwytuje matryca o wielkości 1/1,52”. Oprogramowanie potrafi łączyć światło zarejestrowane przez dziewięć pikseli i łączyć je w jeden, by poprawić jakość zdjęć — tak, jak robi to Samsung w swoich topowych telefonach.

W aparacie znalazło się kilka ciekawych funkcji takich jak Night Mode 2.0, rozmywanie tłumu za postacią albo gwiazd na niebie oraz klonowanie osoby na jednym statycznym ujęciu. Do tego można wykonywać zdjęcia marko z rozmyciem tła, portrety z efektem bokeh oraz zdjęcia ultraszerokokątne. Do tego dochodzi nagrywanie podwójnego wideo, klonowania postaci w wideo, zamrażania klatek itp.

Aparat w Redmi Note 10 Pro to nie koniec niespodzianek.

Po raz pierwszy w historii tej serii urządzeń mamy do czynienia z ekranem typu AMOLED. Producent zdecydował się do tego na panel odświeżany w 120 Hz, który zapewnia większą płynność renderowania interfejsu. Graczy ucieszy z kolei fakt, że dotyk próbkowany jest z jeszcze wyższą częstotliwością wynoszącą 240 Hz. Przekątna wyświetlacza to 6,67-cala. Nie zabrakło też wsparcia dla trybu HDR10.

Front urządzenia chroni szkło Corning Gorilla Glass 5, a wycięcie na aparat do zdjęć selfie ma średnicę wynoszącą zaledwie 2,96 mm. Na jego krawędziach znalazły się czytnik linii papilarnych oraz porty minijack i USB-C, a w środku znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 5020 mAh ładowany z mocą 33 W (59 proc. w 33 min). Szybką ładowarkę będzie można znaleźć w pudełku.

Redmi Note 10 Pro — co jeszcze warto wiedzieć o specyfikacji tego modelu?

Jeśli chodzi o moc obliczeniową, to nikomu nie powinno jej zabraknąć, gdyż telefon został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 732G wykonany w 8-nanometrowym procesie technologicznym, który wspiera do 8 GB RAM-u. Oprócz tego w obudowie Redmi Note 10 Pro można znaleźć do 128 GB pamięci UFS 2.2 oraz slot microSD obsługujący karty o pojemności do 512 GB, IR Blaster i NFC.

Redmi Note 10 Pro z systemem Android 11 i nakładką MIUI 12 trafi do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych obudowy spełniającej normę IP53: Gradient Brozne, Onyx Gray i Glacier Blue. Będzie można go kupić bezpośrednio od Xiaomi oraz w takich sklepach takich jak Amazon, Komputronik i MediaMarkt. Trafi też do dystrybucji operatorskiej (T-Mobile, Orange, Plus, Play).

Ile trzeba zapłacić za Redmi Note 10 Pro?

Urządzenie będzie dostępne w trzech wersjach różniących się ilością pamięci wewnętrznej oraz pojemnością pamięci wewnętrznej. Bazowy model Redmi Note 10 Pro z 6 GB RAM-u i dyskiem 64 GB wyceniony został na 279 dol. Podwojenie przestrzeni na system i dane użytkownika podnosi cenę do 299 dol., a trzeci wariant z 8 GB RAM-u i dyskiem 128 GB kosztuje 329 dol.

Xiaomi zapowiedziało przy tym od razu promocję na telefony, które nie weszły jeszcze do sprzedaży. Wszystkie trzy urządzenia będzie można kupić w dniach 8 i 9 marca 2021 r. na platformie Aliexpress o 30 dol. taniej, czyli 249 dol. za Redmi Note 10 Pro w wariancie 6/64, 269 dol. za to samo urządzenie z 6 GB RAM-u i dyskiem 128 GB oraz 299 dol. za wersję 8/128.

Portfolio firmy Xiaomi uzupełnią Redmi Note 10 i Redmi Note 10S

Oprócz topowego modelu w postaci Redmi Note 10 Pro do oferty chińskiej firmy dołączą dwa bliźniacze smartfony Redmi Note 10 i Redmi Note 10S, które współdzielą 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED, obudowę spełniającą normę IP53 oraz większość innych podzespołów takich jak np. akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany z mocą 33 W. Różnią je przede wszystkim aparaty, procesory i kolory.

Redmi Note 10 wyposażono w aparat główny wykonujący zdjęcia o rozdzielczości 48 Mpix oraz 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 678 wykonany w 11-nanometrowym procesie technologicznym. Urządzenie dostępne w kolorach Onyx Grey, Pebble White i Lake Green będzie sprzedawane w dwóch wariantach: 4/64 za 199 dol. i 4/128 — 229 dol.

Podobnie jak w przypadku Redmi Note 10 Pro, także i w tym przypadku można liczyć na zniżkę w przedsprzedaży w serwisie Aliexpress w dniach 8 i 9 marca 2021 r. Redmi Note 10 4/64 kupimy za 179 dol., a Redmi Note 10 4/128 będzie kosztował 199 dol. Później urządzenie trafi do oferty Xioami oraz sklepów takich jak Amazon i MediaMarkt.

Redmi Note 10S otrzymał aparat wykonujący zdjęcia w rozdzielczości 64 Mpix oraz procesorem MediaTek Helio G95. Urządzenie będzie dostępne w kolorach Onyx Grey, Pebble White oraz Ocean Blue w cenach 229 dol. za wersję 6/64 GB, 249 dol. za wersję 6/128 GB i 279 dol. za wersję 8/128 GB, które spadną w kwietniu do 199 dol., 219 dol. i 249 dol. w przedsprzedaży na Aliexpress.

Ostatnim z zaprezentowanych telefonów jest „potrójnie szybki” Redmi Note 10 5G obsługujący tryb Dual SIM. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 700 wykonany w 7 nm procesie technologicznym, który wspiera 4 GB pamięci operacyjnej. Podzespoły skrywane są pod 6,5-calowy wyświetlaczem o rozdzielczości FullHD+ odświeżany w 90 Hz ze wsparciem funkcji Adaptive Sync.

Redmi Note 10 5G wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany z mocą 18 W i aparat główny 48 Mpix. Urządzenie dostępne będzie w czterech kolorach: Aurora Green, Chrome Silver, Graphite Gray i Nighttime Blue. Xiaomi premierę planuje na kwiecień w cenie 199 dol. za wersję 4/64 i 229 dol. za wersję 4/128, która spadnie do 179 dol. i 199 dol. w przedsprzedaży na Aliexpress.

Co ciekawe, w zestawie z każdym z nowych telefonów znajdzie się etui oraz ochraniacz ekranu, a do tego będzie można za niewielkie pieniądze dokupić dodatkową szybką ładowarkę, która potrafi naładować telefon z mocą 33 W. Wtyczka z dwoma gniazdami obok siebie, którymi są USB-A oraz USB-C, została wyceniona na jedynie 16,99 dol.

PS. „Jest zimny, ale miękki, mocny, ale przyjemny” - to cytat z dzisiejszej konferencji Xiaomi, dokładniej z napisów spod tłumaczenia.