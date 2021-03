3 interakcji

Od jutra abonenci usługi Xbox Game Pass na PC zyskują dostęp do kolekcji gier z EA Play. To zbiór gier wydawnictwa Electronic Arts – zarówno tych starszych, jak i całkiem świeżutkich.

Xbox Game Pass to usługa lojalnościowa platformy Xbox, zapewniająca w ramach niewysokiego abonamentu dostęp do ponad 200 xboxowych gier na konsole Xbox, PC z Windowsem 10 i na telefony z Androidem. Z kolei EA Play to usługa lojalnościowa Electronic Arts, zapewniająca dostęp w ramach niewysokiego abonamentu do kilkudziesięciu gier na Xboxa, PlayStation i PC.

Na mocy porozumienia Xboxa i EA, Xbox Game Pass i EA Play stały się jednością. Po małej obsuwie, abonenci usługi Game Pass Ultimate i Game Pass dla PC już od jutra (od 23:59) zyskają dostęp do oferty EA Play bez dalszych opłat na swoich pecetach.

Xbox Game Pass na PC kosztuje 40 zł miesięcznie lub jest zawarty w Xbox Game Pass Ultimate kosztującym 55 zł miesięcznie. Koszt EA Play dla osób nieposiadających Xbox Game Pass w żadnej formie to 15 zł miesięcznie. Dziś więc pecetowi gracze z Xbox Game Pass, poza znaną im już kolekcją ponad stu gier z platformy Xbox, mogą bez dalszych opłat od dziś zagrać w pełne wersje m.in:

Star Wars Jedi: Fallen Order,

FIFA 20,

Titanfall 2

Need for Speed Heat,

Battlefield,

Madden NFL,

Command & Conquer

The Sims.

Do tego zapewniony zostanie też dostęp do trialowych wersji gier, w które będzie można grać do 10 godzin (m.in. FIFA 21).