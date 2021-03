WIDEO DNIA: Takiego Marsa jeszcze nie widziałeś. 30 minut prawdziwej uczty

35 interakcji

Od lądowania łazika Perseverance na Marsie minęło już dziesięć dni. W tym czasie naukowcy jednocześnie uruchamiali i testowali poszczególne instrumenty znajdujące się na pokładzie łazika. W międzyczasie na Ziemię spływały kolejne zdjęcia...

Naukowcy z zespołu misji Perseverance nie mają ani chwili spokoju, pracy jest ogrom. Wiele komponentów należy ostrożnie uruchomić po raz pierwszy, przetestować, sprawdzić, czy na pewno prawidłowo działają, czy współpracują z innymi instrumentami. Aby łazik mógł dostarczać nam kolejnych odkryć przez najbliższą dekadę, wszystko musi działać idealnie.

Nie zmienia to jednak faktu, że oprócz naukowców zaangażowanych w badania, na Ziemi jest także mnóstwo amatorów, którzy skrupulatnie analizują zdjęcia przesyłane na Ziemię przez sondy kosmiczne, poprawiają je, składają w mozaiki czy też w krótkie nagrania wideo, które następnie trafiają do szerokiej opinii publicznej, fascynując kolejne pokolenia młodszych i starszych ludzi na całym świecie.

Jednym z takich specjalistów od zdjęć jest Sean Doran. I to on przez ostatnie dwa tygodnie pieczołowicie poprawiał zdjęcia z łazika i łączył je w fenomenalną, 30-minutową ucztę dla oczu, którą od dzisiaj możecie zobaczyć na YouTubie.

Zdjęcia wykonano za pomocą kamery MastCamZ w czwartym dniu pobytu łazika Perseverance na Marsie

Jak sam przyznał na swoim koncie na Twitterze, zdjęcia wymagały ogromu obróbki, usuwania szumów, korekcji ekspozycji, barw itd.

Efekt jednak jest naprawdę powalający, zatem jeżeli tylko macie pół godziny na odpoczynek w ciągu dnia, to włączcie ten film. To nie science-fiction, to rzeczywistość. Na Marsie.

