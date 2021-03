Telefon TCL ma się zarówno składać, jak i zwijać

Royole wprowadził do sprzedaży jako pierwszy telefon z elastycznym wyświetlaczem. Te z rolowanym jeszcze na rynek nie trafiły – ale wielu producentów z nimi eksperymentuje. TCL chce połączyć zalety obu rozwiązań.

TCL już od niemal trzech lat eksperymentuje z elastycznymi wyświetlaczami. Co prawda póki co firma prezentuje głównie prototypy – a nie produkty gotowe do wprowadzenia do sprzedaży – trzeba jednak przyznać, że wszelkie dotychczasowe próby były co najmniej bardzo interesujące. Niewykluczone, że te wszystkie prototypy prowadziły do opracowania telefonu – którego szkice techniczne widziała redakcja CNET-u.

Telefon ten wykorzystuje zarówno zawiasy pozwalające na rozłożenie wyświetlacza, jak i jego rozwinięcie. Część wyświetlacza zagina się na zewnątrz, a część rozwija z boku. Całość ma oczywiście za zadanie sprawić, by trzymany w kieszeni telefon można było szybko zamienić w tablet. A złożoność koncepcji ma wpłynąć korzystnie na smukłość urządzenia.

Zgina się i roluje. Nie wiemy tylko na jakim etapie jest hybrydowy telefon TCL. I czy kiedykolwiek pojawi się na rynku.

Według informacji CNET-u, TCL ma zaprezentować oficjalne informacje o omawianym urządzeniu już w przyszłym miesiącu. Na razie ma ono jednak status pomysłu. Concept-phone’a, który ma zostać zaprezentowany szerszej publiczności celem zbadania jej reakcji. I przemyślenia czy pomysł ten ma sens.

TCL dodatkowo wielokrotnie powtarzał, że chce wejść w rynek elastycznych telefonów dopiero w momencie, gdy będzie można je sprzedawać w rozsądnych cenach. A przecież ten moment, niestety, jeszcze nie nadszedł.