Po co się męczyć z trzymaniem tabletu albo smartfona? Ten statyw cię wyręczy

I to dosłownie.

Jego zadanie jest bowiem banalnie proste - ma, zamiast nas, trzymać tablet lub smartfona tak, żeby było nam wygodniej. Cały uchwyt prezentuje się następująco:

Można go przy tym zamontować na niemal dowolnym blacie - maksymalna rozpiętość ramion uchwytu montażowego to aż 5,2 cm, czyli więcej, niż mierzy sobie większość blatów w naszych domach. Bez obaw - jeśli mamy cienki blat, również można do niego przytwierdzić ten statyw bez dodatkowych podkładek. Nie potrzeba też oczywiście dodatkowych narzędzi - całość można zamontować i zdemontować w kilka sekund.

Na drugim końcu znajduje się oczywiście właściwy uchwyt - na smartfona albo tablet, przy czym minimalna przekątna urządzenia, które uda się w nim umieścić, to 4 cale, natomiast maksymalna 12,9 cala.

Głowica jest oczywiście płynnie regulowana, więc możemy do woli ustawiać kąt nachylenia tak, żeby ekran tabletu albo smartfona był idealnie w zasięgu naszego wzroku. Mało tego - uchwyt na smartfona jest zaprojektowany tak, żeby można było do włożonego pionowo telefonu podłączyć bez trudu ładowarkę. Niezależnie od tego, czy wsadzimy go prawidłowo, czy do góry nogami.

Za stabilność całej konstrukcji odpowiadają z kolei dwie sprężyny przy ramieniu i szereg zakręcanych na śrubę zacisków.

I do czego to?

Wbrew pozorom w obecnych czasach taki gadżet może znaleźć multum zastosowań. Przykładowo podczas zdalnej konferencji czy lekcji możemy zwolnić ekran naszego komputera, uczestnicząc spotkaniu z poziomu telefonu. Będzie nam łatwiej robić notatki, a jednocześnie nie będziemy musieli szukać miejsca do sensownego ułożenia telefonu.

Tak samo uchwyt może się przydać np. podczas domowego treningu. Wkładamy do niego tablet albo smartfona, uruchamiamy aplikację albo wideo z ćwiczeniami, ustawiamy odpowiednie nachylenie statywu i już - można ćwiczyć bez ciągłego przestawiania telefonu i zerkania, co robić dalej. Takich zastosowań znajdzie się pewnie więcej - wliczając w to chociażby gotowanie z przepisu wyświetlanego na ekranie smartfona.

Przy tym wszystkim statyw UGREEN LP142 wcale nie jest drogi, jak na to, co może nam zaoferować. W Sklepie Spider's Web kosztuje zaledwie 69 zł - niewiele, jak na urządzenie, które może nam ułatwić szereg domowych i służbowych obowiązków.