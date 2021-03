Dla większości gwoździem programu konferencji wydawnictwa Square Enix prawdopodobnie był pierwszy zwiastun zupełnie nowej gry z cyklu Life is Strange. Na szczęście dla pozostałych, wydarzenie obfitowało w nowości z wielu różnych gatunków.

Square Enix Presents było nie lada gratką dla fanów wielu różnych tytułów. Od nowej odsłony kultowego Life is Strange przez nowe treści do Marvel’s Avengers aż po zwiastuny zupełnie nowych gier. A my zebraliśmy wszystkie zapowiedzi w jednym miejscu.

Square Enix Presents – wiosna 2021. Zwiastuny.

Forspoken

Tę grę znaliśmy wcześniej pod tymczasową nazwą Project Athia. Jest tworzona przez studio Liminous Productions i dostępna będzie na PC oraz na PlayStation 5. Premiera gry ma mieć miejsce w przyszłym roku.

Czarna Pantera dołącza do Marvel’s Avengers

Jeszcze w tym roku nowa postać w ramach dodatku War for Wakanda.

Life is Strange: True Colors

Nowa odsłona Life is Strange pojawi się 10 września bieżącego roku. Tym razem główną protagonistką będzie Alex Chen – młoda dziewczyna, której supermocą jest… empatia. Tak jak poprzednie odsłony, również i True Colors będzie miało formę serialu. Tym razem jednak wszystkie odcinki zostaną wydane jednego dnia – nie trzeba będzie czekać kwartałami na kolejne.

Life is Strange Remastered Collection

Life is Strange oraz Life is Strange: Before the Storm zostaną ponownie wydane w ramach Life is Strange Remastered Collection we wrześniu bieżącego roku. Remastery będą też dodatkiem do edycji Ultimate gry Life is Strange: True Colors.

Hawkeye niedługo w Marvel’s Avengers

Poza Czarną Panterą spodziewać się też mamy Hawkeye’a. Square Enix zademonstrował postać w akcji, a także podzielił się innymi planami na rozwój Marvels’s Avengers – w tym Laboratoria Klonów, nowy sprzęt, nowy górny poziom rozwoju postaci, wydarzenie Tachyon Anomaly i wiele więcej.

Nowy zwiastun do polskiego Outriders oraz sześciominutowy gameplay.

Gra pojawi się już 1 kwietnia.

Wszystkie nowe Tomb Raidery w jednej grze.

Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider zostaną wydane jako pojedyncza gra Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

Just Cause Mobile – zwiastun.

Gra pojawi się na telefonach i tabletach jeszcze w tym roku.

Hitman Sniper Assassins na iOS-a i Androida.

Gra prezentowana jest pod tymczasową nazwą i jej tytuł może ulec zmianie. Jej akcja rozgrywa się w uniwersum Hitmana, choć sama gra ma mieć własną fabułę i 10 zabójców do wyboru.

Space Invaders w wersji z obsługą rzeczywistości rozszerzonej.

Square Enix chce przenieść klasyczną grę do zupełnie nowej, mieszającej się ze światem rzeczywistym formy.

Balan Wonderworld z trybem współpracy.

Co-op został zaprezentowany w sam raz przed premierą gry – 26 marca bieżącego roku. Za Balan Wonderworld odpowiada twórca kultowego Sonic the Hedgehog.

Bubble Booble 4 Friends: The Baron is Back trafi na Steama.

Gra cieszy się całkiem wysoką popularnością na PlayStation i Switchu, a teraz zmierza na Steama – wraz ze wszystkimi swoimi 200 poziomami.

Darius Cozmic Reveletion pojawi się na PlayStation i Switchu.

Premiery na PS4 i konsoli Nintendo mamy się spodziewać pod koniec bieżącego roku.

Nowe treści do Touhou Spell Bubble.

The Side Story Pack 2 Sanae Arc pojawi się na Switchu 25 marca.