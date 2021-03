Selfie sticks, czyli uchwyt do telefonu pozwalający na wygodne robienie autoportretów to od lat niezwykle modny i praktyczny gadżet. Co kupić, by potem zakupu nie żałować? Spigen S530W Wireless Selfie Stick to bardzo dobry wybór.

OFERTA: Spigen S530W Wireless Selfie Stick kupisz w Sklepie Spider’s Web za 89 zł.



Samodzielny aparat fotograficzny to coś, co coraz częściej jest wykorzystywane głównie przez entuzjastów fotografii. Niezwykle dynamiczny rozwój technologii sprawił, że aparaty wbudowane w telefony komórkowe już dawno osiągnęły poziom co najmniej kompaktowych aparatów cyfrowych – często go przewyższając. Po co więc nosić dedykowany zdjęciom sprzęt, skoro co najmniej równie satysfakcjonujący aparat mamy zawsze w kieszeni – w naszym telefonie komórkowym.

Zdjęcia robimy więc chętnie i często. Najciekawsze pamiątki to te, w których znajdujemy się w kadrze. Nie zawsze jednak mamy znajomego pod ręką, by takie zdjęcie wykonać. A ręce niestety za krótkie…

Selfie stick nam pomoże. Polecamy model Spigen S530W.

Selfie sticks to urządzenia, które prawdopodobnie nawet ze słyszenia zna każdy. Dla porządku przypominamy, że to uchwyt na telefon, dzięki któremu użytkownik go odsunąć od siebie i wykonać efektowne zdjęcie z sobą – lub wraz ze znajomymi – na pierwszym planie. Tego rodzaju kijaszki są już w obrocie od wielu lat, jednak ich rozwój zdecydowanie nie stanął w miejscu. Spigen S530W Wireless Selfie Stick to doskonały przykład produktu, oferującego doskonałą relację możliwości do ceny.

S530W został wykonany z trwałych i solidnych materiałów, a do tego – co nazwa produktu sugeruje – jest całkowicie bezprzewodowy. Posiada ergonomiczny uchwyt dzięki czemu bardzo dobrze leży w dłoni. Produkt Spigena składa się przy tym do bardzo kompaktowych rozmiarów. Po złożeniu bez problemu zmieści się w kieszeni. Jest przy tym bardzo lekki: waży 134 g.

Wbudowana w S530W elektronika wystarczy nam na długo, bez konieczności podłączania urządzenia do ładowarki. Energii w akumulatorze starczy na 20 godz. użytkowania, a ogniwo od zera do pełna naładujemy w około 30 minut. S530W jest przy tym zgodny zarówno z iPhone’ami, jak i telefonami z Androidem. Pozwala na wykonywanie zdjęć z odległości do 77 cm, dzięki czemu możemy mieć pewność, że wszystko zmieści nam się w kadrze.



Wygodny, funkcjonalny i niedrogi selfie stick.



Spigen S530W Wireless Selfie Stick kupisz w Sklepie Spider’s Web za 89 zł.