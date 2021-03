Sony Interactive Entertainment we współpracy ze spółką inwestycyjną RTS kupiło EVO - najpopularniejszą na świecie organizację turniejową wirtualnych bijatyk. Evolution Championship Series stało się tym samym częścią rodziny PlayStation.

Pod szyldem Evolution Championship Series (EVO) organizowane są najpopularniejsze turnieje bijatyk na świecie. To właśnie w trakcie EVO 2004 mogliśmy zobaczyć legendarną kontrę w Street Fighter 3, która przeszła do absolutnej historii całej branży gier. EVO to synonim wielkich e-sportowych emocji, ale także branżowych informacji, zapowiedzi nowych gier, specjalnych pokazów, a czasem nawet paneli deweloperskich. Tekken, Mortal Kombat, Dragon Ball FighterZ - czołowe serie współczesnych bijatyk traktują EVO jak kluczowe wydarzenie w kalendarzu.

Teraz Evolution Championship Series stało się częścią PlayStation. Sony wykupiło turniej.

Sony Interactive Entertainment we współpracy ze spółką inwestycyjną RTS kupiło EVO. Oznacza to, że od 2021 r. to właśnie producenci konsol PlayStation będą odpowiadali za organizację najważniejszego turnieju bijatyk na świecie, wraz z całym sezonem ligowym rozgrywanym w wielu różnych krajach. W tym w Polsce.

Sony może zetrzeć negatywne wrażenie po ubiegłorocznym skandalu. W 2020 r. ówczesny dyrektor generalny Evolution Championship Series Joey Cuellar został oskarżony o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Pod wpływem oskarżeń wielu wydawców bijatyk wycofało swoją obecność z turnieju, przez co EVO Online 2020 zostało odwołane. Najwyraźniej zwolnienie Cuellara nie zamknęło sprawy, a marce EVO pomoże dopiero zmiana właściciela.

PlayStation przystępuje do ofensywy. Sony zapowiada EVO Online 2021.

Wraz z informacją o przejęciu Evolution Championship Series, Sony Interactive Entertainment informuje jednocześnie o organizacji EVO Online 2021. Turniej będzie miał miejsce w dniach od 6 do 8 sierpnia oraz od 14 do 16 sierpnia. Tegoroczna edycja będzie skoncentrowana wokół gier Tekken 7, Mortal Kombat 11 Ultimate, Guilty Gear Strive oraz Street Fighter V: Champion Edition. Wszyscy zainteresowani otrzymają możliwość śledzenia walk online.

Zakup EVO przez SIE sugeruje, że gatunek wirtualnych bijatyk pozostaje bardzo ważny dla Sony. Japończycy zapewne wykorzystają turniejową platformę do promocji własnych konsol, a być może także gier na wyłączność. Warto przypomnieć, że Street Fighter V ominął Xboksa. Czy dokładnie taki sam los spotka również szóstą odsłonę bijatyki, która wciąż czeka na oficjalną zapowiedź? Być może to właśnie na tegorocznym EVO Online usłyszymy o Street Fighter VI.

Co z Xboksem i Nintendo?

Jeden z zewnętrznych współpracowników PlayStation odpowiedzialnych za EVO - Mark Julio - poruszył nurtujący temat na Twitterze. Julio zapewnia, że Sony „wciąż deklaruje otwarcie EVO dla innych platform“, a także umożliwia organizatorom turnieju współpracę z wydawcami gier na inne konsole.

Do sytuacji ustosunkowało się już Nintendo, życząc nowym organizatorom Evolution Championship Series powodzenia. Wielkie N poinformowało, że zdaje sobie sprawę z istnienia imprezy oraz ma z nią związane wspaniałe wspomnienia, ale japońska korporacja nie zadeklarowała swojej obecności na tegorocznym EVO. Kurtuazyjne gratulacje sugerują, iż Sony zdominuje profesjonalną scenę turniejową, przynajmniej w 2021 r.