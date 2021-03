Zeskanują ci oko i tak zapłacisz za bilet lub mandat. Ten system wszedł właśnie do Polski

MPK Wrocław ma ciekawy pomysł na zapewnienie bezpieczeństwa interesantów. Nie trzeba niczego dotykać, nie ma szans na zarażenie się koronawirusem. Wystarczy spojrzeć do obiektywu – i już. Bilet kupiony.

Na szczęście przynajmniej część z nas traktuje pandemię COVID-19 bardzo poważnie. Siedzenie cały czas w domu nie jest jednak w praktyce możliwe. Musimy wychodzić do pracy, załatwiać sprawy na mieście. Często obcujemy z przedmiotami, które przed nami dotykały inne osoby – a nie mamy przecież gwarancji, że zachowywały one ten sam reżim sanitarny, co my. Rękawiczki i częsta dezynfekcja rąk to dobry pomysł. Biuro MPK Wrocław wykoncypowało jednak dodatkowe, ciekawe zabezpieczenie.

W biurze wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Prusa pojawiło się nowe urządzenie, które służy do skanowania tęczówek. To sprzęt wrocławskiej firmy PayEye, z którą MPK Wrocław nawiązało współpracę. Dzięki niemu nie musimy nawet zbliżać się do terminala – wystarczy spojrzeć w stronę urządzenia, by potwierdzić uiszczaną płatność.

Tęczówka oka jako środek autoryzacji. Wykorzystamy go do zakupu biletów i opłacenia ewentualnych mandatów.

PayEye oferuje swój mechanizm autoryzacji płatności już w ponad 120 punktach we Wrocławiu, w tym w tamtejszym Aquaparku. Po raz pierwszy jednak ów system został zaadoptowany przez władze miasta. By móc skorzystać z tego mechanizmu musimy najpierw zarejestrować się w usłudze PayEye. Oczywiście w biurze MPK nadal dostępne będą pozostałe formy płatności – karta i gotówka.

Rejestracja jest darmowa – a wręcz jest nam za nią płacone. PayEye oferuje bowiem 50 zł w formie cashback po dokonaniu pierwszej transakcji. Ta forma płatności jest również bardzo bezpieczna. Po pierwsze, tęczówki są niczym odciski palca – nie sposób by ktoś inny przypadkiem lub celowo wykorzystał środki z naszego konta. Po drugie, nie musimy fizycznie niczego dotykać.

Wystarczy spojrzeć na terminal, by upewnić się, że kasjer wpisał odpowiednią kwotę, a następnie spojrzeć na urządzenie PayEye. Płatność jest możliwa również w soczewkach kontaktowych czy okularach.