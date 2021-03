Koniec z bałaganem w bagażniku. Ten organizer pozwoli uporządkować wszystkie zakupy

Ostre hamowanie i łup - całotygodniowe zakupy w bagażniku, skrzętnie wcześniej ułożone, rozsypują się na wszystkie strony. Gwałtowne przyspieszenie, potem zakręt i jest już właściwie pozamiatane - sześciopak wody zmiażdżył makaron, a zgrzewka coli uszkodziła plastikowe pojemniki z jogurtami. Da się tego uniknąć? Oczywiście.

I niekoniecznie chodzi o to, żeby robić zakupy częściej i kupować mniej. Ani o to, żeby kupić nowy samochód, wyposażony w milion pomysłowych haczyków, które jakoś pozwolą nam ogarnąć większe zakupy bez skomplikowanej logistyki.

Żeby uchronić się przed bagażnikowo-zakupową masakrą jogurtem naturalnym wystarczy... taki pojemnik:

Czyli Organizer Do Bagażnika Samochodowego UGREEN LP256 o pojemności 55L.

Jak widać już na obrazku, jest to sprzęt wprost stworzony do tego, żeby pomagać nam w transporcie zakupów - zarówno w trakcie jazdy, jak i potem, kiedy trzeba jakoś zakupy zanieść do domu. Organizer wyposażono bowiem w wygodne uchwyty, które pozwolą wyjąć go z bagażnika i zanieść w dowolne miejsce. Spokojnie, uchwyty są aluminiowe i solidnie przymocowane do organizera - nawet ciężkie zakupy nie będą więc wyzwaniem.

Podczas transportu w bagażniku nie są wymagane żadne dodatkowe mocowania. Organizer ma w swojej spodniej części zestaw rzepów, które pozwalają przymocować go do wykładziny bagażnika. Cały proces zajmuje więc zaledwie kilka sekund - potem pozostaje nam już tylko pakować zakupy.

Jeśli chodzi o organizację wnętrza, to w środku znajduje się przegroda, którą można niemal dowolnie przesuwać i w ten sposób dzielić przestrzeń na dwie części - np. oddzielając w ten sposób kruche zakupy od tych solidniejszych. Z zewnątrz mamy też kieszenie na drobne rzeczy, a z boku - kieszeń, do której możemy np. włożyć tablet.

Całość można nawet zamknąć od góry. Na wypadek, gdybyśmy przewozili w bagażniku coś jeszcze, albo gdyby droga do domu była wyjątkowo wyboista, a my nie chcielibyśmy, żeby mimo organizera w bagażniku i tak istniała szansa, że wszystko rozsypie się dookoła.

A kiedy nie będziemy akurat wozić ze sobą zakupów, taki organizer może nam się przydać na któryś z weekendowych, piknikowych wypadów. Albo jako uniwersalny organizer, dzięki któremu w końcu przestaną nam się walać po całym aucie te wszystkie drobiazgi, które mogą-się-kiedyś-przydać.

Ile to kosztuje?

W Sklepie Spider's Web zaledwie 149 zł. Niewiele jak na dodatek, który nie tylko potrafi nam ułatwić życie, ale i zaoszczędzić masę czasu przy ewentualnym sprzątaniu po rozsypanych i zmiażdżonych zakupach...