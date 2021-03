Nowy banknot 50 funtów to ukłon w stronę geeków. Znajdziesz wszystkie easter eggi?

Bank of England ogłosił dziś wygląd zupełnie nowego banknotu o nominale 50 funtów. Znajdziemy na nim wizerunek słynnego matematyka Alana Turinga, a także całe mnóstwo informatycznych easter eggów.

Angielski bank centralny zaprezentował dziś nowy banknot o nominale 50 funtów. Już od 2019 r. wiedzieliśmy, że pojawi się na nim wizerunek Alana Turinga, ale dopiero teraz poznaliśmy cały wygląd tego banknotu. Jest to jeden z najrzadziej używanych banknotów w Wielkiej Brytanii. Nowy banknot trafi do obrotu 23 czerwca 2021, w rocznicę urodzin Turinga.

Alan Turing zasłynął stworzeniem maszyny Turinga, czyli pradziadka współczesnego komputera.

Alan Turing był urodzonym w 1912 r. matematykiem, kryptologiem i pionierem informatyki. Naukowiec zasłynął stworzeniem maszyny Turinga, czyli maszyny liczącej mogącej wykonywać zaprogramowaną wcześniej operację matematyczną, bazując na danych wsadowych w postaci szpuli papierowej taśmy. Powstały różne maszyny, a każda była zdolna do obliczenia innego algorytmu. To właśnie Turing wpadł na pomysł utworzenia uniwersalnej maszyny liczącej, która potrafiłaby wykonać dowolną operację matematyczną.

Jednym z największych dokonań naukowca było stworzenie bomby Turinga, czyli maszyny deszyfrującej, która przyczyniła się do złamania Enigmy. Urządzenie powstało m.in. dzięki opracowaniom polskich kryptologów.

Naukowiec opracował też słynny test Turinga, czyli sposób na określenie, czy maszynę można uznać za inteligentną. Jeżeli nie będziemy w stanie rozróżnić czy rozmawiamy z prawdziwym człowiekiem, czy też z botem, taki bot przejdzie test Turinga. Co roku jest przyznawana nagroda Loebnera w konkursie wyłaniającym najlepszych zawodników w teście Turinga.

Alan Turing nie miał łatwego życia prywatnego. W 1952 r. wyszła na jaw prawda o jego homoseksualnej orientacji, co spotkało się z oskarżeniami o niemoralne naruszanie standardów publicznych. Zapadł wyrok: władze pozwoliły mu żyć na wolności w zamian za zgodę na przeprowadzenie zabiegu chemicznej kastracji oraz odsunięcie go od badań. Te wydarzenia doprowadziły do śmierci Turinga w 1952 r., najpewniej na skutek samobójstwa, choć naukowcy do dziś spierają się o jej bezpośrednią przyczynę. Naukowiec został pośmiertnie ułaskawiony… dopiero w 2013 r. przez królową Elżbietę II.

Co kryje się na nowym banknocie z Alanem Turingiem?

Nowy banknot będzie stopniowo wypierał z obiegu dotychczasowy środek płatniczy z wizerunkami Matthew Boultona i Jamesa Watta, twórców maszyny parowej, która zapoczątkowała rewolucję przemysłową.

Na banknocie znajduje się wizerunek Turinga na tle rysunku technicznego bomby Turinga.

Na rysunku znajduje się macierz oraz wzory matematyczne będące dowodem przedstawionym przez Alana Turinga w 1937 w pracy „On Computable Numbers, With an Application to the Entscheidungsproblem”. Publikacja jest uważana za podstawę informatyki.

Niżej widzimy ciąg zer i jedynek. W ten sposób za pomocą zapisu binarnego przedstawiono datę urodzin Alana Turinga. Cyfry są zapisane na białej taśmie, która była wykorzystywana do wprowadzania danych w maszynie Turinga.

U dołu widzimy też podpis naukowca zaczerpnięty z księgi gości w Bletchley Park. To posiadłość pod Londynem, która była w czasie II Wojny Światowej siedzibą zespołu brytyjskich kryptologów. Sentencja „This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be” to cytat z wywiadu, jaki Turing udzielił magazynowi The Times 11 czerwca 1949 r.

W prawej części banknotu widać holograficzne zabezpieczenie, które ma niecodzienny kształt. Wycięto je w taki sposób, by przypominało układ ścieżek na procesorze. Nad i pod wzorem znajdują się wzory przypominające słoneczniki utworzone z cyfr 50. Jest to hołd dla pracy Turinga w dziedzinie morfogenetyki.

Na odwrocie banknotu widać klasyczne elementy, w tym portret królowej Elżbiety II.