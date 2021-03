Do biura, domu i do nauki. MSI PRO 22XT to idealny All in One do pracy

Komputery All in One to dość niszowe sprzęty dedykowane dla osób o bardzo specyficznych wymaganiach, które nie potrzebują mobilności laptopa, cenią sobie wygodę i ergonomię pracy stacjonarnej, ale nie chcą zagracać sobie biurka tradycyjnym komputerem stacjonarnym.

Kompaktowy do biura, domu i do nauki

Nazywanie PRO 22XT komputerem biurowym jest moim zdaniem trochę niesprawiedliwe. Dzięki całkiem rozsądnej specyfikacji urządzenie to sprawdzi się również doskonale jako typowy komputer domowy lub urządzenie do nauki zdalnej. A co to za specyfikacja? Zacznijmy od procesora, czyli 10 generacji serii Intel Core i5 wyposażonej w sześć rdzeni obliczeniowych i zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 630.

W połączeniu z 8GB RAM jednostka intela sprawdza się świetnie jeśli chodzi o obsługę programów biurowych, surfowanie po sieci, czy też tzw. konsumpcję multimediów (filmy, muzyka, etc.). Jeśli chodzi o gry, to przez brak dedykowanej karty graficznej raczej nie pogramy w najnowsze tytuły. Trudno jednak uznać to za wadę urządzenia zaprojektowanego głównie z myślą o pracy biurowej.

Jeśli chodzi o przestrzeń na dane użytkownika, to 22XT został wyposażony w dysk SSD o pojemności 238 GB. Tutaj warto wspomnieć o bardzo fajnym rozwiązaniu, jakim jest umieszczenie dysku w specjalnej, bardzo łatwo dostępnej kieszeni, którą MSI nazywa oficjalnie systemem Rapid Upgrade Design. W praktyce oznacza to, że w razie awarii dysku lub gdy zdecydujemy się wymienić go na bardziej pojemny model, jego demontaż zajmie nam kilka-kilkanaście sekund. Tak wygodny dostęp docenią na pewno użytkownicy biurowi, którzy w razie awarii dysku nie będą musieli czekać kilku tygodni aż ich komputer wróci z serwisu. Wystarczy wysunąć szufladkę.

Najważniejszy jest jednak ekran

W kwestii wyświetlania obrazu producent pomyślał dosłownie o wszystkim. Wbudowany w komputer panel IPS o przekątnej 21,5 cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD pokryty jest dodatkowo antyodblaskową warstwą Anti-Glare. Oprócz braku rażących oczy użytkownika odblasków, MSI wyposażyło ten model również w system Anti-Flicker, czyli system zapobiegający migotaniu obrazu na ekranie, co bardzo szybko potrafi zmęczyć oczy użytkownika. Jak to działa? Dzięki swojej konstrukcji PRO 22XT jest zasilany bardziej stabilnym prądem, dzięki czemu ekran podświetlany jest bardzo równomiernie.

Oprócz niezwykłej dbałości o ergonomię pracy, w monitor wbudowany jest również panel dotykowy, obsługujący 10-punktowy i bardzo precyzyjny wielodotyk. Jeśli więc ktoś preferuje komunikowanie się z maszyną za pomocą dotykowego interfejsu, korzystając z PRO 22X na pewno nie będzie rozczarowany.

Czy warto?

Powiem tak: w tej cenie nie znajdziecie bardziej wygodnego i kompaktowego sprzętu stacjonarnego. Bardziej mobilne laptopy z kolei mają o wiele mniejsze ekrany. I na pewno mniej portów, niż PRO 22XT, który został wyposażony nawet w złącze COM, kompatybilne z wszelkiego rodzaju skanerami kodów kreskowych, czytników kart kredytowych i kas fiskalnych. Rzadko które urządzenie tego typu jest również zgodne ze standardem VESA i wyposażone w ultra-cichy system chłodzenia, w którym firma MSI wykorzystała rozwiązania stosowane zazwyczaj w serwerach. Jest to bardzo kompletny i uniwersalny sprzęt, który sprawdzi się zarówno w biurze, domu, jak i poradzi sobie z obsługą naszego sklepu.



Tekst powstał we współpracy z MSI.