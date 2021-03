Jeśli twój smartfon z Androidem nie ma 8 GB RAM, Google nie pozwoli uruchomić nowej wersji Chrome'a

Tytuł brzmi absurdalnie, ale jest prawdziwy. Najnowsza, 64-bitowa wersja mobilnej przeglądarki Google Chrome ma dość wygórowane wymagania sprzętowe.

Żeby móc korzystać z najnowszej iteracji mobilnej przeglądarki Google'a w wersji 64-bit na Androidzie, nasz telefon musi dysponować 8 GB pamięci operacyjnej i Androidem w wersji 10 lub wyższej. Bez spełnienia tych dwóch kryteriów o 64-bitowej wersji możemy zapomnieć.

Nawet jeśli wymusimy jej ręczną instalację pobierając odpowiedni plik .APK, to przy następnej aktualizacji istnieje spora szansa, że system uzna, że nasz telefon nie spełnia wymagań 64-bitowego Chrome'a i podmieni go na wersję 32-bitową.

Tak duże zapotrzebowanie na pamięć operacyjną wynika z nowych możliwości samej przeglądarki. Programiści Google'a chwalą się, że najnowsza wersja 64-bitowego Chrome'a potrafi ładować strony do 8,5 proc. szybciej i do 28 proc. płynniej (jeśli chodzi np. o przewijanie). Zmiany te w dużej mierze spowodowane są rosnącymi prędkościami połączeń mobilnych - czasy, w których normą było czekanie na załadowanie się strony na smartfonie powoli przemijają dzięki technologii 5G.

Nic dziwnego, że oprogramowanie na smartfonach musi się do tych zmian dostosować. Inną kwestią jest jednak to, że mobilna przeglądarka, zaprojektowana do wyświetlania mobilnych wersji stron internetowych wymaga aż 8 GB RAM, no ale Chrome nie od dzisiaj znany jest ze swojego niepohamowanego apetytu na pamięć operacyjną.

Jeśli chcecie samodzielnie sprawdzić, czy wasz smartfon poradzi sobie z wymaganiami najnowszej 64-bitowej wersji przeglądarki Google musicie wejść tutaj, odszukać plik .APK odpowiadający waszemu urządzeniu, pobrać go i zainstalować. Żeby to zrobić należy zaznaczyć też w ustawieniach systemowych zaznaczyć opcję instalowania aplikacji z nieznanych źródeł.