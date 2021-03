Oficjalne sklepy Apple’a informują, że nie można już zamawiać iMaców Pro z konfiguracją dostosowaną do życzeń klienta. Do kupienia pozostał wyłącznie model bazowy – do wyczerpania zapasów magazynowych.

Jeżeli ktoś z jakiegoś względu planował zakup iMaca Pro w wymarzonej przez siebie konfiguracji, to teraz albo nigdy. Komputer w oficjalnym sklepie Apple’a dostępny będzie wyłącznie w swojej bazowej wersji, na co zwrócił uwagę 9to5Mac. Dostępność tego komputera ma być utrzymana tylko do wyczerpania magazynowych zapasów. Niestandardowe jego konfiguracje są jeszcze dostępne u wybranych resellerów – ale i tu zapewne zapasy niebawem się skończą.

iMac Pro to dość nietypowy komputer Apple’a. Powstał dla tych użytkowników, którzy chcieli mieć komputer stacjonarny typu all-in-one, ale który też oferował wydajność prawdziwej stacji roboczej. Chociażby za sprawą wysokiej klasy procesorów Intel Xeon. Nie jest jasne czy odniósł większy sukces komercyjny, ale też warto zauważyć, że to i tak sprzęt przeznaczony głównie dla niszowego klienta. Ewentualnie bardzo majętnego.

iMac Pro coraz trudniejszy do kupienia. Co dalej?

Nie jest jasne czy problemy z dostępnością iMaca Pro wynikają z rychłej premiery jego następcy, czy też w wyniku pożegnania się Apple’a z tą linią produktową. Dziennikarze i blogerzy od lat wnikliwie obserwujący tę firmę obstawiają drugą z możliwości. iMac Pro, ich zdaniem, przestał mieć sens i podejrzewają, że do podobnego wniosku doszedł Apple.

Podobno już niebawem pojawić się mają komputery iMac nowej generacji z układem Apple M1X, który ma być rozwinięciem znakomitego układu Apple M1. Te zwykłe komputery iMac miałyby oferować wydajność do tej pory zarezerwowanej dla linii Pro. A także pod paroma względami lepszej: warto zauważyć, że układy Xeon nie obsługują techniki Intel Quick Sync, więc w efekcie w przypadku wielu zastosowań – z montażem wideo na czele – sprawowały się gorzej od układów Core i7.

To jednak wyłącznie spekulacje, choć dobrze uargumentowane i pochodzące od wiarygodnych autorów. Jedno na dziś jest pewne: iMaca Pro trzeba kupić albo zaraz, albo wcale. Sugerujemy wcale i cierpliwe czekanie na nowe, dużo nowocześniejsze komputery iMac.