Żegnamy Vectora, witamy Rally. Garmin ma nowy miernik mocy, zgodny z SPD i SPD-SL

Do wyboru będą w sumie trzy warianty Garmin Rally, z czego każdy będzie występował w dwóch wersjach.

Pierwszym wariantem, chyba najbardziej wyczekiwanym przez wiele osób jeżdżących na rowerach szosowych, jest Rally RS, zgodne z blokami Shimano SPD-SL. To zresztą prawdopodobnie pierwszy w historii pomiar mocy w pedale zgodny z tym standardem.

Garmin Rally RS będzie - podobnie jak pozostałe odmiany - występować w wersji jednostronnej (oznaczenie 100) i dwustronnej (oznaczenie 200). Jednostronna dostarcza nam informacji głównie na temat mocy (strona, która nie jest mierzona, jest szacowana). Natomiast w przypadku dwustronnej otrzymujemy dostęp do dokładnych danych dotyczących mocy dla każdej ze stron, a także rozbudowaną analizę dynamiki jazdy, wliczając w to także czas spędzony na stojąco i na siedząco.

Montaż całego zestawu wygląda przy tym dokładnie tak, jak montaż dowolnych innych pedałów rowerowych, więc pedały Rally można w każdej chwili przełożyć do innego roweru.

Cena? W przypadku Rally RS100 - 649,99 euro. Dwustronny Rally RS200 to już wydatek rzędu 1099,99 euro. Można oczywiście dokonać zakupu na raty i najpierw kupić pomiar na jedną stronę, a potem dokupić na drugą - pedał uzupełniający kosztuje 549,99 euro.

Drugim wariantem Rally jest Rally RK. W tym przypadku główną różnicą jest fakt, że jest to pedał - podobnie jak Vector - zgodny z blokami Look Keo. Cena i możliwości są takie same, jak w przypadku Rally RS, identyczne jest też oznaczenie wersji jednostronnej i dwustronnej.

Gamę uzupełnia Garmin Rally XC - przeznaczony do użytku z blokami Shimano SPD.

To propozycja najdroższa z całej trójki. Rally XC100 kosztuje 699,99 euro, XC200 natomiast - 1199,99 euro. Za zestaw do rozbudowy XC100 zapłacimy z kolei 599,99 euro.

A jeśli mam kilka różnych rowerów?

Czyli np. szosowy z SPD-SL albo Look Keo, a do tego gravela albo rower górski z SPD?

Na szczęście nie trzeba koniecznie kupować kompletnych zestawów pedałów z pomiarem mocy dla każdego z nich z osobna. Jeśli mamy już pojedyncze albo podwójne Rally, możemy dokupić dodatkową obudowę, a pomiędzy rowerami przekładać samą oś Rally.

W przypadku konwersji dowolnego Rally na Rally RS lub RK oznacza to wydatek rzędu około 200 euro. W przypadku konwersji na XC - ok. 250 euro.

Bez dodatkowych wydatków można natomiast korzystać z Rally np. na trenażerze. Garmin zapewnia, że miernik mocy będzie współpracował z najpopularniejszymi aplikacjami, w tym Zwiftem, TrainterRoad czy aplikacją Tacx Training.

Ile to wytrzyma?

Powinno sporo. Jednym z etapów testowania Rally - jeśli wierzyć nagraniom pokazanym podczas prezentacji - było wielokrotne uderzanie nim o kostkę brukową. Poza tym Rally było testowane m.in. w zakresie temperatur od -18 do 40 stopni Celsjusza, w błocie, deszczu, wodzie, śniegu i na lodzie, a także podczas jazd trwających nawet do 47 godzin.

W sumie proces testowy objął 6000 przejazdów, 11 000 godzin i 200 000 km, a w testach wzięło udział 125 kolarzy. Zobaczymy, czy pozytywny wynik tych testów potwierdzą użytkownicy.

Jeśli natomiast chodzi o wytrzymałość bateryjną, to Garmin podaje, że Rally powinien bez wymiany baterii wytrzymać do 120 godzin jazd. Tak, do wymiany baterii, bo nie zdecydowano się tutaj na rozwiązanie akumulatorowe, więc nie ma tutaj czego do czego podpinać. Po prostu wyciągamy baterię, wkładamy nową i już.

Kiedy?

Właściwie to od dzisiaj.