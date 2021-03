Microsoft obrócił interfejs przeglądarki o 90 stopni i zadowolony. Edge 89 już do pobrania

Na serwerach Microsoftu właśnie pojawiła się nowa wersja przeglądarki Edge dla Windows i macOS. Ma być wygodniejsza i uruchamiać się szybciej. Największą zmianą jest jednak możliwość wyświetlania kart w pionie.

Jeżeli jesteś użytkownikiem, który nagminnie musi mieć otwartych kilkanaście bądź kilkadziesiąt kart w przeglądarce, to warto zainteresować się nową wersją przeglądarki Microsoft Edge dla Windowsa i macOS-a. Edge 89, bo o nim mowa, na życzenie użytkownika może wyświetlać wszystkie otwarte karty na bocznym panelu – zamiast klasycznie, pod paskiem tytułowym przeglądarki.





Zmianę widoku przełączamy za pomocą nowododanej kontrolki w prawym górnym rogu przeglądarki. Przycisk ten możemy przy tym ukryć w ustawieniach przeglądarki, jeżeli uznamy, że nam przeszkadza i zbyt często klikamy go przypadkiem. Karty w widoku w pionie możemy przy tym wyświetlać zarówno z opisami, jak i w zajmującym mniej miejsca na ekranie trybie wyświetlającym wyłącznie ich ikony.

Microsoft Edge 89 z kartami w pionie. A także nowym menu historii przeglądania i mechanizmem szybkiego uruchamiania przeglądarki.

Oprócz zupełnie nowego widoku otwartych kart Microsoft wprowadził do swojej przeglądarki kilka mniej znaczących usprawnień. Wartymi wspomnienia są dwie. Pierwsza to nowy widok odwiedzanych witryn i aplikacji. Do tej pory otwierał się jako nowa karta, zajmująca całe okno przeglądarki. W nowej wersji prezentowane jest znacznie użyteczniejsze, niezasłaniające witryny, którą aktualnie wyświetlamy menu.

Oprócz tego pojawił się opcjonalny (domyślnie włączony) mechanizm szybkiego uruchamiania przeglądarki. Polega on na załadowaniu do pamięci operacyjnej komputera kluczowych mechanizmów Edge’a już przy rozruchu systemu operacyjnego. Rdzeń Edge’a działa wówczas w tle, nawet jeżeli jego wszystkie okna są zamknięte. To oczywiście zajmuje nieco pamięci operacyjnej komputera – Microsoft uważa jednak, że znacznie szybszy czas otwierania okna Edge’a jest tego wart. Osoby, które mają inne zdanie, mogą ów mechanizm wyłączyć.

Aktualizacja do wersji 89 już się rozpoczęła – jednak, jak zapowiada Microsoft, jest udostępniana falami. To oznacza, że nie wszyscy już dziś otrzymają nową wersję browsera. Twórcy Edge’a twierdzą jednak, że najpóźniej do końca miesiąca wszyscy jego użytkownicy będą już działać pod najnowszą wersją.