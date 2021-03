Czujnik do drzwi i okien Sonoff DW2 kosztuje 20 zł. Wysyła informacje na smartfon, a bateria wystarcza na 2 lata

Coraz powszechniejszym elementem wyposażenia gospodarstw domowych są czujniki do drzwi i okien. Za ich sprawą użytkownicy wiedzą, gdy ktoś wchodzi lub wychodzi z ich domów i mieszkań. To szczególnie przydatne podczas podróży i przebywania poza swoimi czterema ścianami.

OFERTA: Czujnik do drzwi i okien Sonoff DW2 kupisz w Sklepie Spider's Web za 20 zł.

Trudno podważać przydatność czujników do drzwi i okien. Dzięki nim rejestrujemy, gdy ktoś wchodzi lub wychodzi z naszego mieszkania. W ten sposób możemy np. udaremnić włam do naszej nieruchomości, monitorować podopiecznego mającego nie opuszczać mieszkania pod naszą nieobecność lub sprawdzić, czy nastoletnie dziecko faktycznie wróciło do domu o umówionej wcześniej godzinie. A to tylko pierwsze z brzegu przykłady.

Czujnik do drzwi i okien Sonoff DW2 wysyła informacje bezpośrednio na smartfon.

Składające się z dwóch elementów urządzenie łączymy z domowym routerem WiFi. Tyle wystarczy, aby otrzymywać na smartfon powiadomienia, za pośrednictwem darmowej aplikacji wWeLink. Sonoff DW2 tworzy bazę aktywności sięgającą aż trzy miesiące wstecz. Jeśli potrzebujemy danych z przeszłości, nie będzie to żadnym problemem. Łączność ze smartfonem jest z kolei zapewniona wszędzie tam, gdzie mamy zasięg sieci komórkowej i włączoną transmisję danych (lub jesteśmy podłączeni do sieci WiFi).

Montaż czujnika do drzwi i okien jest bardzo prosty. Dwa elementy przyklejamy do drzwi lub okna zgodnie z instrukcją, wykorzystując taśmę samoprzylepną na jednym boku każdego elementu. Obie części zestawu komunikują się przy pomocy fal na częstotliwości 433 MHz. Jeśli połączenie zostanie zerwane, niezwłocznie zostaniemy o tym poinformowani za pomocą aplikacji w smartfonie.

Co ciekawe, przy odpowiedniej konfiguracji z wykorzystaniem dodatkowej bramki (niedostępnej w zestawie), Sonoff DW2 może stanowić część środowiska smart home. Wtedy za pośrednictwem czujnika możemy np. włączać światło w pomieszczeniu za każdym razem, gdy do niego wchodzimy. Oraz oczywiście wyłączać, gdy je opuszczamy.

Sonoff DW2 kosztuje 20 zł, a na jednej baterii działa do dwóch lat.

Warto dodać, że rządzenie poinformuje nas wcześniej o słabej baterii, wykorzystując do tego aplikację w smartfonie. Użytkownicy dbający o domowe bezpieczeństwo ucieszą się również na fakt, iż czujnik można połączyć np. z domową kamerą, aby ta rejestrowała wszelkie próby wejścia i wyjścia.



