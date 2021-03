CD Projekt poinformował o kupnie kanadyjskiego studia Digital Scapes, które już niebawem zamieni się w CD Projekt Red Vancouver. Sprawdzamy, jaka jest historia Kanadyjczyków.

CD Projekt wybrał się na zakupy aż za ocean. Dokładnie 29 marca polska spółka podpisała umowę z kanadyjskim Digital Scapes. Na mocy porozumienia zagraniczne studio stanie się częścią CD Projektu, już jako CD Projekt Red Vancouver. Dlaczego twórcy Wiedźmina oraz Cyberpunka 2077 zdecydowali się pozyskać właśnie tych deweloperów?

Wspólna historia Digital Scapes oraz CD Projektu Red sięga trzech lat wstecz.

Już trzy lata temu deweloperzy po obu stronach oceanu współpracowali ze sobą, właśnie przy produkcji gry Cyberpunk 2077. Digital Scapes to jeden z zewnętrznych partnerów CDP RED, pomagający w tworzeniu oczekiwanego tytułu. Inne podmioty współpracujące z CD Projektem przy tworzeniu Cyberpunka to m.in polski QLOC oraz Jali Research.

Cyberpunk 2077 nie jest pierwszą grą, którą współtworzyli Kanadyjczycy z Digital Scapes. Deweloperzy przyczynili się do powstania takich serii jak Dying Light, Company of Heroes, Dead Rising, Mass Effect czy Prorotype, służąc głównym producentom jako zewnętrzne studio pomocnicze. Ekipa z Vancouver ma więc znaczne doświadczenie w tworzeniu gier wideo oraz wspieraniu procesu deweloperskiego.

Digital Scapes składa się z byłych pracowników takich studio deweloperskich jak BioWare (Mass Effect), Radical Entertainment (Prototype) czy Relic Entertainment (Warhammer 40,000: Dawn of War II).

Digital Scapes zamienia się w CD Projekt Red Vancouver. To czwarte studio deweloperskie Redów.

CDP RED posiada swoje zespoły producenckie - w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Teraz liczna drużyna zostanie wsparta specjalistami z Vancouver. Warto dodać, że poza grupą CD Projekt RED polska spółka posiada m.in. studio Spokko, wyspecjalizowane w produkcji gier mobilnych. To właśnie Spokko odpowiada za zbliżającego się wielkimi krokami mobilnego Wiedźmina, inspirowanego grami Ingress oraz Pokemon GO.

Paweł Zawodny z CD Projektu zaznacza, że Digital Scapes to studio, które pomoże firmie w doskonaleniu autorskich technologii, poszerzaniu kompetencji całej spółki oraz oczywiście tworzeniu nowych projektów. Tych będzie cała masa, bowiem przed nami seria darmowych DLC do gry Cyberpunk 2077, po których przyjdzie czas na wielkie płatne rozszerzenia. Nie można również zapominać o samodzielnym module wieloosobowym, który może być do pewnego stopnia podobny do Grand Theft Auto Online.