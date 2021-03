Bezprzewodowa ładowarka i podgrzewacz do kubka w jednym. Tak działa Blitzwolf BW-WCC1

Blitzwolf BW-WCC1 to nietuzinkowa bezprzewodowa ładowarka smartfona, który ma unikalną funkcję: potrafi podgrzewać kawę lub herbatę w dołączonym do zestawu ceramicznym kubku.

OFERTA: Zestaw składający się z ładowarki bezprzewodowej Blitzwolf BW-WCC1 z funkcją podgrzewania napojów oraz kubkiem kupisz w Sklepie Spider’s Web za 149 zł.

Bezprzewodowe ładowarki są dostępne w sprzedaży od lat, a standard Qi zaczął wspierać nawet Apple w swoich iPhone’ach oraz słuchawkach z rodziny AirPods. Po takim czasie mogłoby się przy tym wydawać, że w tej kategorii nic nowego już się nie uda wymyślić oprócz poprawiania parametrów ładowania zwiększających szybkość uzupełniania prądu w ogniwie. Okazuje się, że nic bardziej mylnego!

Blitzwolf BW-WCC1 ładowarka Qi, która nie tylko naładuje telefon lub słuchawki bez kabli, ale również… podgrzeje kubek z kawą.

Akcesorium marki Blitzwolf oznaczone BW-WCC1 to urządzenie wielofunkcyjne, które sprawdzi się w diametralnie różnych sytuacjach. W zależności od tego, z której strony na to spojrzeć, mamy tutaj do czynienia albo podgrzewaczem do kubka z kawą lub herbatą z funkcją ładowania telefonu, albo z ładowarką bezprzewodową zgodną ze standardem Qi, która może dodatkowo podgrzać napój wlany do sprzedawanego razem z nią w zestawie ceramicznego naczynia.

Warto przy tym dodać, że ładowarka bezprzewodowa sama w sobie to już bardzo przydatne akcesorium — dużo wygodniejsze jest odłożenie na nią telefonu niż celowanie złączem w gniazdo za każdym razem, gdy chcemy uzupełnić ładunek w ogniwie. Funkcję podgrzewania kubka docenią z kolei wszyscy, a zwłaszcza osoby zapominalskie, które najpierw przygotowują sobie kawę lub herbatę, a potem przypominają sobie o nim dopiero po godzinie albo dwóch.

Akcesorium wyposażone w gniazdo USB-C, wtyczkę do gniazdka ze złączem USB-A oraz kabel potrafi ładować bezprzewodowo urządzenia elektroniczne z mocą 10 W, podczas gdy iPhone’y ładuje z mocą 7,5 W. Napoje w dołączonym do zestawu ceramicznym kubku o pojemności 350 ml można podgrzać do temperatury 55 stopni Celsjusza. Producent prosi przy tym, by nie umieszczać go w kuchence mikrofalowej albo piekarniku, za to podaje, że można go myć pod bieżącą wodą

Dobrym pomysłem może być zakupienie kilku zestawów Blitzwolf BW-WCC1 dostępnych w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej. Ładowarko-podgrzewarki można potem rozmieścić strategicznie po całym mieszkaniu, a naczynia można wstawić do szafki w miejsce tych analogowych kubków. Dzięki temu można cieszyć się wygodą ładowania Qi oraz podgrzewania napojów zarówno na biurku do pracy lub koło kanapy w salonie, jak i stole w kuchni oraz przy łóżku na szafce nocnej.



