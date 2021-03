Oświetla i dezynfekuje. Lampka Blitzwolf BW-FUN6 daje dwa w jednym

Masz dość zaglądania do szafki w kuchni lub szafy z ubraniami, w której jest ciemno i nic nie można znaleźć? Najwyższa pora na lampkę UV taką jak Blitzwolf BW-FUN6.

Lampkę UV Blitzwolf BW-FUN6 kupisz w Sklepie Spider’s Web w promocyjnej cenie 119 zł, podczas gdy normalnie trzeba za nią zapłacić 149 zł. Obniżka wynosi tym samym 20 proc.

Blitzwolf BW-FUN6 to lampka UV w formie długiej listwy, którą można zamontować w szafce kuchennej i łazienkowej, w szafie z ubraniami lub w dowolnym innym miejscu w domu, które potrzebuje doświetlenia. Dzięki niej łatwo odszukamy pochowane po kątach naczynia, ciuchy albo inne szpargały bez konieczności zapalania górnego światła albo trzymania telefonu z zapaloną latarką w jednym ręku. Oprócz tego można doświetlić nią np. biurko lub blat w kuchni.

Co warto wiedzieć o lampce UV Blitzwolf BW-FUN6?

Ta lista świetlna ma wymiary 22 x 425 mm i waży 140 gramów. Nie wymaga stałego podłączenia do prądu — zamontowano w niej akumulator o pojemności 2600 mAh. Co jakiś czas trzeba ją co prawda ładować, a jedno ładowanie trwa około 4 godzin, ale w zamian za to można cieszyć się z dodatkowego światła tam, gdzie nie da się w wygodny i bezpieczny sposób poprowadzić instalacji elektrycznej.

Jeśli chodzi o parametry, to mamy tutaj do czynienia z lampką świecącą światłem białym z mocą 1,5 W i jasnością 170 lumenów. Blitzwolf BW-FUN6 został wyposażony przy tym w działający w ciemności czujnik ruchu o zasięgu do 3 metrów i 120 stopni. Lampka wyłącza się przy tym automatycznie po 15 s.

Blitzwolf BW-FUN6 to nie tylko światło

Listwa może pracować w pomieszczeniach o temperaturze od -20 do 45 stopni Celsjusza i służy nie tylko do oświetlania, ale również do zabijania bakterii i wirusów w powietrzu. Moc, z jaką przeprowadzana jest dezynfekcja powietrza, polegająca na niszczeniu drobnoustrojów, to 2 W. Długość fali UVC wynosi 270-280 nm.

W przypadku gdy lampka pracująca w trybie sterylizacji wykryje ruch, czyli np. człowieka lub zwierzę, automatycznie przełącza się w tryb świecenia światłem widzialnym. Proces sterylizacji wznawiany jest dopiero po 25 s. i samoistnie wyłącza się po upływie 10 lub 30 minut w zależności od wybranego trybu. Jedno ładowanie lampki wystarcza na od 6 do 9 cykli czyszczenia.

Blitzwolf BW-FUN6 w promocyjnej cenie

