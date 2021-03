Znamy datę WWDC 2021. Apple pokaże swoje nowości 7 czerwca

Apple zaprosił oficjalnie wszystkich programistów i pozostałych zainteresowanych dalszymi losami macOS-a, iOS-a i innych jego platform na tegoroczne WWDC. Konferencja, jak można się domyślić, będzie miała formę wyłącznie online.

Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) to powtarzająca się każdego roku konferencja, której główną publicznością są programiści. To właśnie tam prezentowane są nowe wersje systemów, zupełnie nowe API czy technologie deweloperskie. Również tam poznajemy nowości w takich dziedzinach jak App Store czy Apple Pay.

A że to konferencja Apple’a – w związku z czym przyglądać się będzie cały świat mediów i fanów – niewykluczone, że firma pokaże coś jeszcze. Coś niezupełnie związanego z programistami. To się już zdarzało.

Apple WWDC21 – znamy termin i daty konferencji. Wydarzenie będzie transmitowane online.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również i tegoroczne WWDC nie będzie wydarzeniem, w którym będzie można uczestniczyć osobiście – z uwagi na pandemię koronawirusa. Konferencja będzie jednak transmitowana online. Rozpocznie się 7 czerwca i potrwa do 11 czerwca.

Na razie nie ma wiarygodnych i potwierdzonych plotek o tym co właściwie pokaże Apple na tegorocznej konferencji. Wedle tych mniej wiarygodnych przecieków pokazać ma niemal wszystko, więc trudno którymkolwiek wierzyć. Na pewno jednak, jak co roku, będziemy śledzić i relacjonować WWDC. Bo co roku jest ciekawie.