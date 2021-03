W domu, na imprezie u przyjaciół, na rodzinnym grillowaniu, a nawet na plaży. Głośniki Anker Soundcore zapewnią dobry dźwięk niezależnie od okoliczności.

Bezprzewodowe głośniki Bluetooth stały się w dzisiejszych czasach symbolem porównywalnym tylko z kultowymi Boomboxami lat 80. i 90. Każdy chce je mieć, każdy z nich korzysta, przydają się wszędzie – zarówno w domowym zaciszu, na imprezie w plenerze, jak i np. podczas pracy. W każdym scenariuszu zapewniają nieporównywalnie lepszy dźwięk od dowolnego smartfona, a jednocześnie są na tyle niewielkie i kompaktowe, by można było je bez trudu przenosić z miejsca na miejsce czy nawet mieć zawsze przy sobie.

Anker Soundcore to głośniki dla każdego, kto potrzebuje dobrego audio w niewielkim opakowaniu. Kupisz je w sklepach RTV Euro AGD.

Anker Soundcore Flare 2 zmieści się w każdym plecaku.

Soundcore Flare 2 ewidentnie został zaprojektowany z myślą o młodzieży, która chce zabrać dobre brzmienie gdziekolwiek się uda. Ten niewielki głośnik zmieści się w każdym plecaku czy torbie i można go postawić praktycznie wszędzie.

Dzięki certyfikacji IPX7 niestraszny mu nawet deszcz, więc można z niego korzystać nawet wtedy, gdy pogoda nie dopisuje, albo jesteśmy na basenie czy na plaży. Głośnik gra z mocą 20W i wytrzymuje na jednym ładowaniu nawet 12 godzin. Za stabilną łączność z telefonem czy tabletem odpowiada Bluetooth 5.0. Jeśli posiadamy kilka głośników Soundcore, albo ten sam model mają nasi znajomi, można je łączyć w pary i odtwarzać muzykę jednocześnie z kilku urządzeń.

W domu docenimy zaś jego unikalny styl i kolorowe podświetlenie budujące nastrój. Podświetleniem, podobnie jak innymi funkcjami głośnika, sterujemy z poziomu dedykowanej aplikacji. Miłym dodatkiem jest też ładowanie złączem USB-C; w wielu głośnikach z tej półki cenowej standardem wciąż jest stare microUSB.

Oczywiście głośnik Anker Soundcore Flare 2 może służyć nie tylko do odtwarzania muzyki, ale także do rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym.

Głośnik Anker Soundcore Flare 2 kupisz w sklepach RTV Euro AGD.

Anker Soundcore Rave Neo to coś dla tych, którzy potrzebują większej mocy.

Soundcore Rave Neo to już poważny zawodnik. Nie wsadzimy go do torby czy plecaka, ale wbudowana rączka pomoże przenieść tę muzyczną bestię z miejsca na miejsce bez większych trudności. Ten 50-watowy głośnik został zaprojektowany z myślą o imprezach na świeżym powietrzu czy nawet salach tanecznych – wygrywa muzykę z ogromną mocą jak na swoje rozmiary, a do tego świeci do rytmu oświetleniem LED wokół głośnika średniotonowego.

Podobnie jak mniejszy Anker Soundcore Flare 2, tak i Rave Neo spełnia normę IPX7, więc można go używać w niesprzyjających warunkach. Energii wystarczy mu zaś nawet na 18 godzin, a w razie potrzeby może się nią też podzielić z naszym smartfonem, dzięki wbudowanej funkcji powerbanku. Głośnik Rave Neo możemy podłączyć do innych głośników Soundcore wykorzystując funkcję PartyCast, ale oprócz tego możemy również połączyć ze sobą parę głośników i ustawić je w tryb TWS (true wireless stereo), by uzyskać szerszą scenę dźwiękową i mocniejsze brzmienie.

Oprócz tego, że do głośnika Soundcore Rave Neo można podłączyć telefon przez Bluetooth 5.0, można do niego również podłączyć inne urządzenia wejściem AUX.

Głośnik Anker Soundcore Rave Neo kupisz w sklepach RTV Euro AGD.

*Materiał powstał we współpracy z RTV Euro AGD