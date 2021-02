Idzie nowy powód do wymiany telewizora. To kodek AV1

Google i Netflix będą wymagać od producentów urządzeń RTV obsługi kodeka AV1, by te mogły dalej korzystać z ich aplikacji VOD. Dla posiadaczy telewizorów bez obsługi tego kodeka na razie nic się nie zmienia. Na razie.

Producenci telewizorów niestety nadal wierzą, że będziemy wymieniać je niewiele mniej chętnie i często, co telefony komórkowe. Aktualizacje oprogramowania pojawiają się bardzo rzadko, a nowe funkcje platform Tizen, webOS, Android TV czy My Home Screen mają być jednym z powodów do wymiany sprzętu. Od tej reguły zdarzają się wyjątki – niestety, nieliczne.

Nie dziwi więc – choć niezmiennie wzbudza kontrowersje – że nawet raptem kilkuletnie telewizory niejednokrotnie tracą dostęp do takich usług jak YouTube, Netflix czy Prime Video. To przy tym nie do końca wina tych usługodawców – trudno ich winić za to, że wprowadzają dużo wydajniejsze i zapewniające lepszą jakość obrazu i dźwięku kodeki. Kodeki, które bardzo często bez problemu działałyby na istniejącym sprzęcie, gdyby tylko producent raczył wprowadzić łatkę do jego oprogramowania.

Idzie nowy „powód do wymiany telewizora”. Kodek AV1.

Google i Netflix – według informacji niezależnie pozyskanych przez FlatpanelsHD, XDA Developers i Android TV Guide – wprowadzili nowe wymaganie dla producentów telewizorów i innych urządzeń RTV. Sprzęty te muszą obsługiwać kodek AV1, by mogły na nich być preinstalowane aplikacje YouTube i Netflix.

Na dziś wiodącym kodekiem wykorzystywanym przez większość usług VOD jest HEVC, który jest następcą MPEG4. AV1 jest z kolei szykowany jako jego następca. To otwartoźródłowy kodek, który został opracowany przez Alliance for Open Media – członkami tego sojuszu są, między innymi, Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mozilla i Netflix. AV1 jest już obsługiwany przez tegoroczne telewizory Sony i Philipsa, a także tegoroczne i zeszłoroczne telewizory Samsunga, LG i TCL.

To oczywiście nie oznacza, że wraz z tym wymaganiem na pozostałych telewizorach innych firm – a także starszych powyższych producentów – usługi VOD przestaną działać. Nie ma żadnych informacji o rezygnacji z obsługi kodeka HEVC przez któregokolwiek z dostawców treści. Mając jednak w pamięci dotychczasową historię platform smart TV, obawiam się że to kwestia czasu, prawdopodobnie raptem kilku lat.