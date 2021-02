Realme rusza na smartfonowy szczyt. Wszystko, co wiemy o Realme GT 5G przed premierą

Średniaki to za mało. Realme rozgościło się już na dobre w najpopularniejszym segmencie smartfonów, ale teraz przypuszcza szturm na wyższe i bardziej lukratywne kategorie. Nowy Realme GT 5G będzie „flagowcem” z prawdziwego zdarzenia.

Oficjalna premiera Realme GT 5G odbędzie się 4 marca, ale już dziś producent uchylił rąbka tajemnicy podczas konferencji MWC Shanghai 2021. Co wiemy o nadchodzącym topowym smartfonie Realme?

Realme GT 5G ma luksus i szybkość w nazwie nie bez powodu.

„GT” to skrót od „Gran Turismo” - takim mianem określa się samochody o wysokich osiągach, stworzonych z myślą o bezstresowym pokonywaniu długich dystansów. No wiecie, takie auto dla milionera, którym można w weekend wyskoczyć spod Wrocławia do Włoch i nie wyczerpać się fizycznie w drodze.

Realme swoim nazewnictwem odnosi się tu zapewne do zastosowanego w nowym modelu procesora Qualcomm Snapdragon 888 5G, który jest najszybszym mobilnym układem dostępnym w smartfonach z Androidem. Po Realme GT 5G możemy się zatem spodziewać ponadprzeciętnej wydajności i super-szybkiej łączności piątej generacji.

Aby utrzymać ponadprzeciętną wydajność jak najdłużej, Realme zastosowało też innowacyjny układ chłodzenia, w oparciu o komorę parową wykonaną ze stali nierdzewnej i miedzi. Komora została zaprojektowana tak, by odprowadzać ciepło od procesora z każdej strony, co - według zapewnień Realme - ma obniżyć temperaturę CPU nawet o 15 stopni Celsjusza.

Oprócz tego, czym napędzany będzie Realme GT 5G, wiemy jeszcze jak nowy smartfon będzie wyglądał. Jak na „GT” przystało, mamy tu pas wyścigowy na obudowie, zaś największym wyróżnikiem konstrukcji mają być warianty pokryte wegańską skórą pinatex, wykonaną z włókien celulozowych pozyskiwanych z liści ananasa. Podobne rozwiązanie zastosowało Oppo, firma-matka Realme, w topowym Oppo Find X2 Pro, który niestety nie trafił oficjalnie do Polski.

Nie znamy niestety przewidywanej ceny urządzenia, ale jak na Realme przystało, możemy się spodziewać znakomitego stosunku ceny do jakości i znacznie niższej ceny, niż za konkurencyjny smartfon z podzespołami tego samego kalibru.

Realme nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Podczas konferencji MWC 2021 Realme ujawniło również, iż model GT 5G nie jest ostatnim topowym smartfonem, jaki wyjdzie z linii montażowych firmy w tym roku. Szykowany jest również model oparty o procesor MediaTek Dimensity 1200, którego zobaczymy w późniejszym terminie tego roku.