Nie przegap świetnych promocji. Ruszają smart okazje na walentynki w sklepach RTV Euro AGD

Świetny smartwatch za pół ceny? Słuchawki bezprzewodowe lub opaska fitness gratis? Ruszają smart okazje na walentynki w RTV Euro AGD, których nie możesz przegapić.

Nieważne, czy w święto zakochanych planujesz obdarować ukochaną osobę, czy dać prezent sobie - w RTV Euro AGD znajdziesz właśnie smart okazje na walentynki, a w nich szereg znakomitych bonusów. Promocja potrwa do 14 lutego na Euro.com.pl oraz w sklepach stacjonarnych.

Oprócz walentynkowych bonusów w RTV Euro AGD możemy też liczyć na atrakcyjne warunki finansowania i nawet 30 rat 0 proc.

Co kupimy w ramach smart okazji na walentynki?

Samsung w promocji w RTV Euro AGD

Przy zakupie jednego ze smartfonów Samsunga objętych promocją możemy wybrać jeden z dwóch bonusów: smartwatch Samsung Galaxy Watch o 50 proc. taniej lub opaskę Samsung Galaxy Fit 2 za symboliczną złotówę. Zegarki dostępne są w dwóch rozmiarach: 46 mm w kolorze srebrnym i 42 mm w kolorze Rose Gold. Po obniżce ich cena wynosi odpowiednio 449,50 i 424,50 zł.

Wśród promocyjnych smartfonów Samsunga znajdziemy zaś bardzo dobrą ofertę m.in. na rewelacyjnego Galaxy S20 FE 5G. Podstawowy wariant 6/128 GB możemy dostać już za 2999 zł, a w ofercie znajdziemy też wersję z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane w promocyjnej cenie. Samsung Galaxy S20 FE to zdecydowanie najbardziej udany z ubiegłorocznych es-dwudziestek i jak najbardziej wart jest zakupu, zwłaszcza gdy możemy do niego dobrać świetny smartwatch za pół ceny lub całkiem niezłą opaskę za złotówkę.

Xiaomi w promocji w RTV Euro AGD

Kup jednego Xiaomi, a drugiego dostaniesz gratis. Taką ofertę przygotowało Xiaomi w ramach smart okazji na walentynki w Euro RTV AGD. Dotyczy to zarówno telefonów, jak i inteligentnych zegarków.

Zależnie od tego, na jaki telefon Xiaomi się zdecydujemy, w gratisie otrzymamy jeden z dwóch modeli: Xiaomi Redmi 9A 2/32 GB, w sam raz na pierwszy smartfon dla dziecka, lub Xiaomi Redmi 9 3/32 GB, który zaspokoi podstawowe potrzeby wielu użytkowników.

Jeśli zaś zdecydujesz się na zakup smartwatcha Xiaomi Mi Watch, model Xiaomi Mi Watch Lite otrzymasz za złotówkę. Xiaomi Mi Watch to jeden z najlepszych inteligentnych zegarków, jakie możemy nabyć za 549 zł, a Xiaomi Mi Watch Lite znakomicie sprawdzi się jako dodatek do smartfona dla tych, którzy nie potrzebują zaawansowanych funkcji. To też znakomity prezent na walentynki zarówno dla niej, jak i dla niego.

Oppo w promocji w RTV Euro AGD

W ramach smart okazji na walentynki Oppo proponuje nam dwie promocje. Przy zakupie jednego ze smartfonów objętych promocją, możemy otrzymać za 2 złote bardzo dobre słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Oppo Enco W11 i głośnik Bluetooth Oppo OBMC03, który może również pełnić rolę zegara. Dbających o prywatność ucieszy pewnie fakt, że ów głośnik nie posiada wbudowanych mikrofonów, więc odpadają obawy o „podsłuchiwanie” w sypialni.

Jeśli zaś zdecydujemy się na zakup topowego Oppo Reno 4 Pro 5G, kosztującego 2999 zł (lub 99,97 zł/mies. w 30 ratach 0 proc.), kupimy o połowę taniej inteligentny zegarek Oppo Watch.

Oppo Watch jest jedną z ciekawszych propozycji na rynku, zwłaszcza między smartwatchami wyposażonymi w platformę Wear OS od Google’a. Oferuje on nowoczesny design, piękny wyświetlacz, funkcje fitnessowe, wbudowany głośnik oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Dostępny jest też opcjonalny wariant LTE, który pozwala zostawić smartfona w domu. Kupując Oppo Reno 4 Pro 5G otrzymamy zegarek Oppo Watch w następujących cenach:

Oppo Watch 46 mm LTE (czarny) za 649,50 zł

Oppo Watch 46 mm (złoty) za 499,50 zł

Oppo Watch 46 mm (czarny) za 499,50 zł

Oppo Watch 41 mm (różowy) za 399,50 zł

Oppo Watch 41 mm (czarny) za 399,50 zł

Motorola w promocji w RTV Euro AGD

Niedrogie i znakomite smartfony Motoroli szturmem wzięły polski rynek w ostatnich latach, wdzierając się na piątą pozycję najchętniej kupowanych smartfonów nad Wisłą. Trudno się dziwić, wszak niezależnie od półki cenowej oferują one rewelacyjny stosunek ceny do jakości i oprogramowanie, którego płynności może mu pozazdrościć większość konkurentów w tej samej cenie.

W ramach smart okazji na walentynki możemy wybierać w bogatej ofercie urządzeń Motoroli - od siebie szczególnie polecam kosztujący niespełna 1000 zł model Motorola Moto G9 Plus i nieco starszy, nieco tańszy, ale wciąż znakomity model Moto G8 Power, który zawstydza czasem pracy na jednym ładowaniu wielu rywali.

Przy zakupie jednego ze smartfonów Motoroli za symboliczną złotówkę otrzymamy opaskę fitness Maxcom FW20 SOFT, pozwalającą na monitorowanie podstawowych aktywności sportowych i przekazywanie powiadomień.

Honor w promocji w RTV Euro AGD

Smart okazje na walentynki w przypadku urządzeń marki Honor obejmują akcesoria. Jeśli zdecydujemy się na zakup smartwatcha Honor Watch GS Pro, dostępnego w trzech kolorach (białym, czarnym i niebieskim), za symboliczną złotówkę otrzymamy słuchawki Honor Magic w kolorze niebieskim.

Honor Watch GS Pro to najlepszy smartwatch w historii inteligentnych zegarków tej marki, wyposażony w absolutnie wszystkie niezbędne sensory do monitorowania aktywności i cechujący się ponadprzeciętną wytrzymałością. Urządzenie jest odporne na temperatury od -40 do 70 stopni Celsjusza i ma wykonane ze stali nierdzewnej przyciski. Ponadprzeciętny jest też jego czas na jednym ładowaniu. Korzystając z niego jak z inteligentnego zegarka, możemy liczyć na 25 dni z dala od ładowarki, a w trybie GPS Honor Watch GS Pro wytrzyma nawet 100 godzin.

Vivo w promocji w RTV Euro AGD

Walentynki w RTV Euro AGD to też dobra okazja dla tych, którzy polują na niedrogi smartfon, który sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. W ramach walentynkowej promocji za 499 zł możemy kupić bardzo przyzwoity telefon vivo Y11s, wyposażony w potrójny aparat, 3 GB RAM-u i 32 GB miejsca na dane, a także akumulator o pojemności 5000 mAh.

Ta kombinacja podzespołów wystarczy, żeby cieszyć się płynną pracą smartfona w codziennych zadaniach, nie musząc go ładować każdego wieczora.



*Materiał powstał we współpracy ze sklepem RTV Euro AGD