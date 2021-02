24 interakcji

Do niedawna Orange był ostatnim polskim operatorem komórkowym, który nie blokował telefonów, które przestały być spłacane przez ich właścicieli w ratach. Teraz to się zmieni.

Jak zapowiada sam operator pierwsze blokady niespłaconych smartfonów zostaną zrealizowane w najbliższych tygodniach. Panikujących i zapominalskich klientów pragnę jednak od razu uspokoić - pomarańczowi uruchomili dzisiaj stronę internetową, na której można sprawdzić, czy nie zalegamy z płatnościami za nasz telefon.

Jej adres to: www.orange.pl/zobacz/weryfikacja-imei. Do weryfikacji statusu naszego urządzenia będzie potrzebny jego numer IMEI oraz nasz adres mailowy, na który zostaną przesłane nam wszystkie informacje dot. płatności za nasze urządzenie.

W pierwszej kolejności Orange będzie blokować sprzęt kupiony od 23 listopada 2020 r.

Zakładam jednak, że do końca roku wszystkie niespłacone urządzenia w sieci zostaną zablokowane. Trudno zresztą się dziwić, że operator w końcu postanowił zrobić coś z nieuczciwymi klientami. W najgorszej sytuacji będą oczywiście ludzie, którzy odkupili od takich delikwentów prawie nieużywany telefon, który oczywiście nie był spłacany przez pierwszego właściciela. Teraz może okazać się, że trzeba będzie zapłacić za taką okazję podwójnie.



To ważny news dla klientów, udostępnij go lub polub na Facebooku.