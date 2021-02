Hakerzy ujawnili tajemnice CD Projekt RED. Czego dowiedzieliśmy się z kodu źródłowego Gwinta?

Jedną z pochodnych afery z włamaniem do systemu informatycznego CD Projekt Red jest publikacja przez włamywaczy kodu źródłego do gry Gwint (Gwent).

Nie pochwalam tego typu działań - sam też zarabiam na sprzedaży własności intelektualnej i uważam że tych, którzy wrzucili kod źródłowy gry na publiczne forum i szantażowali twórców, powinna spotkać kara. Mimo to ciekawość kazała mi podążyć za tropem i odszukać paczkę stworzoną przez hackerów.

Wszystkie początkowo podawane adresy już nie istniały, okazało się jednak, że ktoś wrzucił adres do ważącej ponad 21 GB paczki na... 4chan. Ryzykowałem więc, że zamiast kodu zobaczę zupełnie coś innego. Udało się jednak. Oto, czego się dowiedziałem.

Wykradziona została robocza kopia gry

Kopia gry prawdopodobnie pochodzi z komputera pracownika lub testera. Zawiera ona wszystko, co potrzebne do zbudowania testowej wersji gry, łącznie z adresami i kluczami publicznymi do chmury (w tym przypadku Google Cloud). Takie rzeczy zazwyczaj nie znajdują się w repozytorium kodu źródłowego, stąd moje podejrzenie, że była to robocza kopia.

Dodatkową wskazówką, że kod nie pochodzi np. z repozytorium, jest brak typowych dla repozytorium kodu źródłowego metadanych i... ta sama data wszystkich plików. Wygląda na to, że ktoś spakował i rozpakował zawartość jakiegoś folderu np. na testowym serwerze do budowania.

Jest tu nie tylko kod

W zaszyfrowanej paczce znajdziemy nie tylko kod gry, ale i zasoby (czyli dźwięki, obrazki, teksty w różnych językach). Znajdują się tu też narzędzia do testów oraz do raportowania błędów (stąd moje podejrzenie, że kod pochodzi od testera lub maszyny testowej). W jednym z podkatalogów znajdziemy też kod frameworka testowego umożliwiającego uruchomienie testowe gry na konsolach oraz PC.

Gra została napisana w Unity

To nie jest tajemnicą dla fanów Gwinta, ale kod źródłowy (i wykorzystanie kodu napisanego w C#) ujawnia, że jest to kolejna gra napisana za pomocą engine'u Unity.

Nic dziwnego - zapewnia on wieloplatformowośc i na pewno wykorzystanie Unity umożliwiło łatwe przeniesienie gry np. na urządzenia mobilne. Istnieją również konfiguracje środowiska m.in. dla Androida i iOS.

C# jest językiem stworzonym przez Microsoft, zaprojektowanym przez Andersa Hejlsberga, twórcę również m.in. Turbo Pascala i Typescriptu.

Kodu jest dużo

Statystyki kodu przedstawiają się następująco:

W języku C# jest ponad 8100 plików, zawierających ponad 850 tys. linii kodu (wraz z ozdobnikami i pustymi liniami ponad milion linii)

158 plików Shaderlab (typowego dla Unity), zawiera ponad 15 tysięcy linii kodu

Dodatkowo w repozytorium znajdują się pliki JSON, JavaScript, XML, ObjectiveC, C++, i wiele innych.

Daje to pojęcie o złożoności projektów związanych z grami. A Gwint przecież nie jest ani wizualnie, ani pod żadnym innym względem skomplikowaną, rozbudowaną czy ogromną gra.

Celowo nie podaję tu szczegółów - kod gwinta i jego dane i zasoby należą to twórców gry. Niech tak pozostanie.