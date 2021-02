To może być godny następca „kałacha”. AK-19 ma zastąpić niezwykle popularnego AK-47

15 interakcji

Już pod koniec bieżącego tygodnia na międzynarodowych targach broni w Abu Zabi postronni będą mogli po raz pierwszy przyjrzeć się z bliska karabinkowi AK-19. Już teraz wzbudza on ogromne zainteresowanie między innymi krajów arabskich i członków NATO.

AK-19 to następca karabinka AK-12. O jego protoplaście po raz pierwszy usłyszeliśmy w lipcu 2011 r., kiedy prace nad nim oficjalnie potwierdził ówczesny szef koncernu Maksym Kuzjuk. Jego pierwsza oficjalna prezentacja miała miejsce na początku 2012 r. – uświetnił on wizytację Dmitrija Rogozina, wicepremiera Rosji, w zakładzie produkcyjnym Iżmasz należącym do Kałasznikowa.

Karabinek automatyczny AK-12 odprowadza gazy prochowe przez boczny otwór w lufie. Broń jest modułowa i, jak zapewnia producent, znacznie bardziej ergonomiczna i funkcjonalna od poprzednich modeli. AK-19, czyli zmodyfikowana wersja AK-12, ma w pełni spełniać wymogi NATO.

Kałasznikow AK-19 – nowy karabinek w siłach zbrojnych NATO.

Amunicja do AK-19 to naboje 5,56 mm x 45, a więc karabinek spełnia podstawowe wymogi NATO. Kałasznikow utrzymuje przy tym, że już teraz – jeszcze przed oficjalną prezentacją broni na targach IDEX w Abu Zabi – otrzymuje mnóstwo zapytań od międzynarodowych klientów. Zarówno od wspomnianego NATO i jego państw członkowskich, jak i od licznych krajów arabskich.

Karabinek jest wyposażony w szynę montażową Picantinny, dzięki której możliwe jest stosowanie celowników optycznych, noktowizyjnych, oświetlenia taktycznego, laserowych wskaźników celu, dwójnogów i uchwytów pionowych i składanych oraz innych akcesoriów. Znajdziemy w nim również teleskopową kolbę i szybkozłączkę do wytłumienia. Podobnie jak AK-47, również i AK-19 ma cechować się wysoką niezawodnością, w tym w wilgotnym oraz pustynnym klimacie.

AK-19 waży 3,35 kg, ma długość lufy 415 mm przy całkowitej długości 935 mm. Standardowy magazynek karabinka mieści 30 nabojów.