Polskie Galaxy S10+ właśnie dostały Androida z One UI 3.0

Bazujący na Androidzie 11 nowy system Samsunga jest już dostępny dla telefonów Galaxy S10+ z polskiej dystrybucji – zarówno operatorskiej, jak i z wolnej sprzedaży. Jest szybciej i ładniej, pojawiło się też kilka nowości.

Posiadacze najlepiej wyposażonej wersji Galaxy S10 musieli poczekać nieco dłużej na aktualizację do systemu Android z One UI 3.0 (lub, jak kto woli, do Androida 11). Dziś jednak pierwsze telefony znajdujące się w polskiej dystrybucji zaczęły zgłaszać dostępność uaktualnienia.

A przeprowadzić aktualizacje warto. Nie tylko z uwagi na nową estetykę interfejsu – która oczywiście nie każdemu może przypaść do gustu – ale też z uwagi na szereg usprawnień w kodzie samego systemu. Samsung zapewnia, że Android z One UI 3.0 jest znacznie mniej zasobożerny od poprzedniej wersji. Galaxy S10+ ma akurat wydajny procesor (w tym europejska wersja z układem Exynos), więc przełoży się to nie tyle na wydajność, co na dłuższy czas na zasilaniu bateryjnym.

Poza wspomnianymi usprawnieniami dotyczącymi wydajności nowy system to też nowe wzornictwo. Zmieniły się animacje interfejsu na krótsze i płynniejsze, pojawiły się też nowe odcienie barwne i przeźroczystości.

Rozszerzono też możliwości konfiguracji ekranu blokady. Dodano nowe widżety i możliwość dodania kilku kategorii obrazów równocześnie, jeżeli korzystamy z funkcji automatycznej zmiany tapety wspomnianego lockscreena.

Możemy też wybrać własną tapetę zamiast domyślnej animacji do widoku połączeń przychodzących.

Dotkniecie zegara na ekranie blokady otwiera teraz wybrane przez nas widżety.

Moduł Ustawień został przeprojektowany, by być bardziej czytelnym.

Menedżer plików pozwala teraz na wygodne przeglądanie sparowanych z telefonem e-dysków.

Możemy przypisać skróty do panelu powiadomień do dowolnych sparowanych z Samsung SmartThings urządzeń.

Pozostałe nowości, to, między innymi:

W przeglądarce Samsung Internet pojawiła się możliwość blokowania i zmiany kolejności kart. Pojawił się też tryb pełnoekranowy usuwający z przeglądarki wszelkie kontroli interfejsu.

Moduł Cyfrowej równowagi monitorujący czas użytkowania telefonu pozwala na rozdział pomiędzy profilem służbowym i prywatnym.

Możliwość dodania do ekranu głównego widżetu poprzez dłuższe przytrzymanie palca na powiązanej z nim aplikacji.

Możliwość zablokowania ekranu przez dwukrotne puknięcie w wolną przestrzeń na ekranie startowym.

Powiadomienia z komunikatorów i aplikacji do SMS-ów są teraz grupowane automatycznie w jednym miejscu.

Aparat wykonuje szybciej zdjęcia za sprawą udoskonalenia mechanizmów autofocusu i automatycznej ekspozycji.

Galeria zapamiętuje zdjęcia zarówno w oryginalnej formie, jak i po edycji. Zawsze możemy cofnąć wszelkie wprowadzone zmiany i przywrócić oryginał fotografii.

Klawiatura Samsunga została przeprojektowana – powiększono przycisk spacji, dodano funkcję kontekstowych sugestii emoji i naklejek