Doczekaliśmy się. Crash Bandicoot 4 zmierza na nowe konsole, PC i Switcha

Czwarta część kultowej platformówki do tej pory dostępna była wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Crash Bandicoot 4 już w przyszłym miesiącu pojawi się w wersji na wszystkie popularne konsole. A to nie koniec.

Gry platformowe przeżywają swoisty renesans, co mnie osobiście bardzo cieszy. Wznowienie kultowej serii Crash Bandicoot jest jednym z lepszych na to przykładów. Nowe gry o ciut stukniętym lisie nie tylko ożywiły skostniały gatunek, ale także okazały się świetne.

Problem w tym, że ostatnia odsłona tej serii – Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas – póki co dostępna jest wyłącznie na konsole z rodziny Xbox One i PlayStation 4. Posiadacze Xboxów Series i PlayStation 5 mogą ją oczywiście uruchomić w ramach mechanizmu zgodności wstecznej, jednak w tym układzie gra nie wykorzysta nowych możliwości zapewnianych przez sprzęt. Pozostali gracze, ci bez Xboxa bądź PlayStation, musieli na razie obchodzić się smakiem.

Na razie. Bo już w przyszłym miesiącu Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas trafi na Xbox Series i PlayStation 5. W późniejszym terminie na PC poprzez platformę Battle.net.

Osoby, które już zakupiły grę w wersji na PlayStation 4 bądź Xboxa One, mogą liczyć na darmową aktualizację gry do wersji dedykowanej nowszym konsolom. Licencję na Switcha, co wydaje się oczywiste, należy kupić osobno. Gra ma mieć premierę na nowych platformach już 12 marca.

Gracze pecetowi również mogą liczyć na przygodę z Crashem, ale będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Gra pojawi się na platformie Battle.net – choć w późniejszym terminie, a twórcy nie podali dokładnej daty.

Gra na konsolach Xbox Series X i PlayStation 5 ma działać w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. Wersja na Xbox Series S również będzie działać w 60 kl./s, jednak renderowana będzie wykorzystując mechanizm dynamicznej rozdzielczości – dążąc do 4K, jednak biorąc pod uwagę słabsze GPU tej konsoli, zapewne rzadko tę rozdzielczość osiągając. Dodatkowo wersja na PlayStation 5 doczeka się obsługi sprzężenia zwrotnego w padach DualSense oraz obecnych w systemie PS5 kart aktywności.