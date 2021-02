Odpalajcie reaktory. Bill Gates mówi, że powrót do atomu to konieczność

62 interakcji

Bill Gates, w wywiadzie udzielonym dla CNBC, przyznał że chciałby powrotu mody na energię jądrową. Powrót do atomu to zdaniem miliardera absolutnie konieczna i najbardziej sensowna droga, jeśli ludzkość chciałaby zrezygnować z brudnej energii, pozyskiwanej z paliw kopalnych, takich jak węgiel, czy też ropa.

Energia jądrowa od dawna uważana jest za niebezpieczną. Duży wpływ na tę opinię miały katastrofy w elektrowniach w Czarnobylu i w Fukishimie. Jeśli jednak spojrzymy na tę sytuację racjonalnie, to oprócz awarii w elektrowni starego typu, zbudowanej jeszcze za czasów ZSSR i awarii japońskiej elektrowni wywołanej przez falę tsunami (wywołaną z kolei przez trzęsienie ziemi), większość opinii publicznej nie potrafi wskazać żadnych innych przypadków katastrofalnych w skutkach problemów związanych z energią jądrową.

Co więcej, eksperci od energetyki są praktycznie zgodni, jeśli chodzi o stwierdzenie, że pozyskiwanie energii z atomu jest bardzo bezpieczne. Do tego elektrownie atomowe nie emitują do atmosfery żadnych gazów cieplarnianych, co w dzisiejszych czasach jest ogromną zaletą i jednym z najważniejszych argumentów, jeśli chodzi o stosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe, czy farmy solarne.

— Energia jądrowa jest w rzeczywistości bezpieczniejsza niż jakiekolwiek inne źródło wytwarzania energii. Śmiertelność na jednostkę mocy produkowaną w elektrowniach węglowych, czy gazowych jest znacznie wyższa - mówi Gates

Nie zapominajmy też, że energetyka jądrowa jest stale rozwijana

Innowacje w tym sektorze to na przykład coraz częstsze stosowanie ciekłego sodu do chłodzenia reaktorów, co w porównaniu do chłodzenia wodnego odbywa się pod o wiele niższym ciśnieniem, dzięki czemu ryzyko stopienia się rdzenia jest o wiele niższe a sama elektrownia może być o wiele mniejsza.

Dzięki tej innowacji zresztą Urząd ds. Energii Jądrowej Departamentu Energii rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wydał w tym roku zgodę na testy mini-reaktorów jądrowych, które oprócz większego bezpieczeństwa mogą być budowane o wiele szybciej, niż tradycyjne jądrowe molochy no i, to też ważna kwestia, o wiele taniej.

— Potencjał energii jądrowej jako części szerokiego portfela produkcji niskoemisyjnych staje się coraz bardziej zrozumiały dla tych państw, które chcą podjąć działania w sprawie zmian klimatu” - komentuje Jonathan Cobb, starszy menedżer ds. Komunikacji w World Nuclear Association.

Atom nie boi się zimy

Kolejną zaletą atomu jest wydajność. Wszystkie sposoby produkcji energii, oparte o prawdziwe zielone rozwiązania mają z tym problem. Szczególnie w naszej części Europy, w której słoneczne dni, czy odpowiednio silne wiatry nie są zjawiskami całorocznymi, przez co średnia wydajność stawianych w Polsce elektrowni wiatrowych, czy solarnych jest dość niska.

Podobna sytuacja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie elektrownie wodne pracują ze średnią wydajnością na poziomie 38,2 proc, turbiny wiatrowe - 34,5 proc, a wydajność farm solarnych wynosi zaledwie 25,1 proc. Wydajność elektrowni atomowych na tym samym obszarze wynosi z kolei 92,3 proc., co sprawia że ten rodzaj energii można określić jako o wiele bardziej stabilny.

W praktyce oznacza to, że jeśli świat rzeczywiście i w 100 proc. chciałby zrezygnować z energii produkowanej z paliw kopalnych, powrót do atomu jest właściwie nieunikniony. I, tak jak słusznie zauważa Bill Gates, całkowicie bezpieczny.