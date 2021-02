Będzie można wykorzystywać kryptowaluty do płatności Apple Pay

BitPay od dziś zapewnia swoim amerykańskim klientom możliwość wykorzystywania oferowanej przez niego karty prepaidowej do płatności za pośrednictwem Apple Pay. Na razie tylko dla amerykańskich klientów, ale to ma się niebawem zmienić.

BitPay to jedna z firm ułatwiających płatności za pośrednictwem kryptowalut. Zapewnia wygodne środki płatnicze umożliwiające łatwe płatności w, między innymi, Bitcoinach, Ethereum, Bitcoin Cash, Binance USD czy USDT. Teraz rozszerza swoje portfolio produktów – niestety, póki co, wyłącznie dla swoich amerykańskich klientów. Choć prezes BitPaya zapewnia, że pozostałe regiony to kwestia czasu.

W oświadczeniu nadesłanym do redakcji CNET-u BitPay chwali się uruchomieniem partnerstwa z Apple Pay. Klienci BitPaya mogą już dodać kartę przedpłaconą BitPay Mastercard do Apple Wallet. Płatności mogą być wykorzystane na całym świecie – wszędzie tam, gdzie płatności za pośrednictwem Apple Pay są uznawane.

Kryptowaluty w Apple Pay to nie koniec. BitPay już niedługo ma zaoferować coś podobnego użytkownikom Google Pay i Samsung Pay.

Użytkownicy usług Apple’a nie będą jedynymi, którzy mogą korzystać z tego rodzaju wygodnych płatności. BitPay potwierdza, że planuje dodać obsługę Google Pay i nieobecnego niestety w Polsce Samsung Pay do końca przyszłego miesiąca.

Według niedawnej analizy biura analitycznego RBC, gdyby Apple oficjalnie dodał obsługę kryptowalut w swoich systemach płatności, wartość jego akcji mogłaby wzrosnąć nawet o 25 proc. i zapewnić firmie dodatkowe 40 mld dol. wpływów rocznie. Rozwiązanie BitPay to póki co swoista proteza, której największym problemem jest ograniczona dostępność regionalna. Warto jednak mieć na uwadze chociażby inwestycję Tesli w Bitcoina i wzrost wartości tej waluty o 50 proc. w przeciągu ostatniego półrocza – o czym szczegółowo donosi BizBlog.pl.