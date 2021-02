W przeciągu najbliższych kilku tygodni do telewizorów z Android TV Pie oraz Android TV 10 trafi zupełnie nowy ekran domowy. Aktualizacja nie zależy od producenta – będzie przeprowadzona za pośrednictwem Usług Play.

Niedawno Google zaprezentował swoją zupełnie nową platformę telewizyjną o nazwie Google TV. Zastosowałem kursywę, bo taka zupełnie zupełnie nowa to ona nie jest. Zmieni się nazwa, zmieni się też interfejs – fundamentem jej będzie jednak niezmiennie Android TV. Choć po prawdzie dla użytkownika nie ma to większego znaczenia.

Google TV jest póki co dostępn wyłącznie na nowych przystawkach Chromecast. Z czasem pojawi się też w nowych telewizorach, a część już z obecnych na rynku otrzyma Google TV w ramach aktualizacji systemu. Większość telewizorów jednak zapewne rzeczonej aktualizacji nie dostanie, pozostając na Android TV. Na szczęście Google przynajmniej częściowo rozwiązuje ten problem.

Właściwie jedyne, co się zmieni, to ekran domowy telewizora. Zamiast listy przypiętych przez nas aplikacji i ich widżetów zobaczymy ekran główny podzielony na trzy kategorie: Główny, Odkrywaj oraz Aplikacje. Pierwszy to w zasadzie ten sam ekran, co do tej pory. Z kolei Aplikacje listuje wszystkie zainstalowane aplikacje w jednym czytelnym interfejsie. Zupełną nowością jest Odkrywaj.

W tej karcie znajdziemy rekomendacje treści przygotowane na podstawie analizy tego, co lubimy oglądać, a także dodatkowe, bazujące na ogólnej popularności wśród użytkowników ekosystemu Google’a. Znajdą się tam filmy, seriale i programy telewizyjne, w tym te dostępne w ramach mediów społecznościowych. Choć aplikacja musi korzystać ze stosownego API w Android TV, więc przynajmniej początkowo zapewne będą tam lądować pozycje tylko z najpopularniejszych usług takich jak YouTube czy Netflix.

Zabraknie karty Dla Ciebie z Google TV, która integruje tradycyjną telewizję, usługi VOD i usługi EPG (programu telewizyjnego).

Dla kogo nowy interfejs Android TV? Dla wszystkich ze względnie nowym telewizorem.

Nowym interfejsem już dziś mogą się cieszyć pierwsi użytkownicy w wybranych regionach geograficznych. Do reszty użytkowników – czyli i do Polski – ma on trafić w przeciągu najbliższych tygodni. Jak informuje Google, nowy interfejs nie będzie wymagał aktualizacji oprogramowania telewizora, więc wątpliwym jest, by którakolwiek marka zdecydowała się na blokowanie tej nowości. Prawdopodobnie nawet nie ma takiej możliwości, bo uaktualnienie najpewniej jest serwowane za pomocą modułu Usługi Play.