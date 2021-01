Przyklej do smartfona składany pierścień. To sprytny sposób na wygodną obsługę dużego telefonu

18 interakcji

Do niedawna pierścienie naklejane na plecki smartfonów wyglądały dość ekscentrycznie, ale w dobie ogromnych smartfonów stają się niezbędne. Oto polecane modele.

Na pewno kojarzycie pierścienie naklejane na plecki smartfona. To gadżet, który poprawia stabilność smartfona i pozwala na wygodniejszą obsługę dużego telefonu przy użyciu jednej dłoni. Za pierścień wsuwamy palec, dzięki czemu zakres ruchu kciukiem powiększa się, gdyż nie musimy jednocześnie kurczowo przytrzymywać smartfona dłonią.



Ten rodzaj gadżetu zaszufladkowałem kiedyś do tej samej kategorii, co wielkie puchate etui z uszami królika. Dziś, w dobie smartfonów, których rozmiar ma nierzadko przekracza sześć cali, taki gadżet staje się bardzo przydatny. Co więcej, w końcu pojawiły się minimalistyczne pierścienie, które po złożeniu stają się wręcz niezauważalne.

Baseus Invisible jest takim niewidzialnym uchwytem z pierścieniem

Baseus Invisible ma po złożeniu zaledwie 2,1 mm grubości, więc wystaje z obudowy na podobną grubość jak wysepki aparatów. Dzięki temu smartfon z naklejonym gadżetem bez problemu zmieścimy w kieszeni spodni.

Baseus Invisible przyklejamy do obudowy smartfona lub do założonego etui poprzez naniesioną fabrycznie taśmę samoprzylepną. Po poprawnym przyklejeniu gadżet przylega pewnie do obudowy i nie odklei się nawet pod wpływem mocnego szarpnięcia, ponieważ jest w stanie utrzymać ciężar aż 5 kg.

Co więcej, podstawa Baseus Invisible jest obrotowa, dzięki czemu pierścień dostosowuje się do pozycji dłoni, a dodatkowo można go wykorzystać jako podstawkę ułatwiającą oglądanie filmów. Dodatkowo Baseus Invisible ma wbudowany magnes dzięki czemu można przypiąć smartfon z takim gadżetem do magnetycznych uchwytów, np. Baseus Magnetic Air Vent.



Uchwyt Baseus Invisible kupisz w sklepie Spider’s Web za 29,00 zł.

Baseus Privity to drugi wariant uchwytu

Uchwyt Baseus Privity jest nieco grubszy, ale działa na podobnej zasadzie. Obrotowa baza pozwala dostosować położenie do pozycji dłoni. Po złożeniu uchwyt jest płaski, a wbudowane magnesy pozwalają na podpięcie smartfona do magnetycznych uchwytów.



Uchwyt-pierścień Baseus Privity kupisz w sklepie Spider’s Web za 19,00 zł. Jest dostępny w kolorze czarnym, srebrnym i złotym.

Baseus Bear to propozycja, która sprawdzi się np. u dzieci

Uchwyt pierścieniowy Baseus Bear wyróżnia się kształtem misia. Sprzęt po złożeniu ma 3 mm grubości, a baza ma wbudowany magnes, dzięki czemu jest kompatybilna z magnetycznymi uchwytami Baseus.



Baseus Bear kupisz w sklepie Spider’s Web w cenie 19,00 zł. Uchwyt jest dostępny w kolorze czarnym i czerwonym.

Dostępny jest też wariant z kotem, czyli Baseus Cat

Baseus Cat to uchwyt działający na tej samej zasadzie, ale po złożeniu ma kształt głowy kota. Stylowy gadżet ma 3 mm grubości i może również pełnić funkcję podstawki podczas oglądania filmów w pozycji poziomej. Uchwyt jest kompatybilny z samochodowymi uchwytami magnetycznymi.



Baseus Cat kupisz w sklepie Spider’s Web w cenie 19,00 zł.

Dla fanów czterech kółek jest Baseus SULG-A1S

Ten uchwyt jest przeznaczony dla fanów motoryzacji, bowiem ma kształt felgi samochodu sportowego z widocznym czerwonym zaciskiem hamulcowym.



Baseus SULG-A1S kupisz w sklepie Spider’s Web w cenie 19,00 zł.