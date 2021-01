Przydatny i tani gadżet do samochodu. Uchwyt Baseus Magnetic Air Vent

Nie musisz kupować nowego iPhone’a, żeby skorzystać z dobrego magnetycznego uchwytu samochodowego. Wybierz uchwyt Baseus Magnetic Air Vent, który działa doskonale z każdym telefonem.

Użytkownicy najnowszych iPhone’ów 12 chwalą nowy standard MagSafe, dzięki któremu mogą nie tylko używać magnetycznych ładowarek, ale też wygodnie przyczepiać smartfon do różnych stojaków i akcesoriów, w tym uchwytów w samochodzie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że z podobnego rozwiązania można korzystać nie tylko na najdroższych iPhone’ach, ale na dowolnych smartfonach.

Baseus Magnetic Air Vent to magnetyczny uchwyt do auta kompatybilny z każdym smartfonem.

Baseus Magnetic Air Vent to niewielki uchwyt do auta mocowany na kratkę nawiewu. Dzięki temu jest rozwiązaniem dyskretnym i bezpiecznym, ponieważ smartfon nie będzie zasłaniał widoczności nachodząc na szybę. A pamiętajmy, że w niektórych europejskich krajach jazda ze smartfonem zasłaniającym szybę jest niezgodna z prawem, a policja może za to wystawić mandat. Przy Baseus Magnetic Air Vent nie ma tego ryzyka, a do tego rozwiązanie jest po prostu bardziej eleganckie.

A jak zamocować smartfon do takiego uchwytu? Tutaj z pomocą przychodzi niewielka blaszka, którą wystarczy nakleić na plecki smartfona lub jego etui. To minimalistyczne rozwiązanie, które praktycznie nie powiększa rozmiarów smartfona, a dodaje do niego magnetyczny system mocowania. Smartfon z blaszką po prostu przykładamy do uchwytu i całość jest stabilnie zamocowana.

Do jednego uchwytu samochodowego możemy na zmianę mocować dwa smartfony.

W zestawie znajdziemy dwie blaszki do mocowania, z których jedna jest umieszczona w eleganckim skóropodobnym obiciu, a druga jest w wersji surowej, którą można umieścić np. pod etui smartfona. W zestawie są też dwie folie, dzięki którym taka blaszka bez obicia nie zarysuje smartfona.

Dzięki temu rozwiązaniu w jednym zestawie mamy komplet, który pozwoli mocować do uchwytu Baseus Magnetic Air Vent dwa smartfony. To bardzo wygodne rozwiązanie dla par, które mają jedno auto i jeżdżą nim na zmianę.

Baseus Air Vent ma kilka przemyślanych dodatków.

Uchwyt mocowany do kratki jest wyposażony w głowicę kulową, dzięki czemu możemy w dużym zakresie dobrać kąt nachylenia smartfona. Do tego dochodzą też dwa uchwyty na kable, dzięki którym możemy zaprowadzić porządek w aucie. Jeżeli często ładujemy smartfon w samochodzie, przewód do ładowania można zaczepić do uchwytu, żeby zawsze był pod ręką.



Uchwyt Baseus nie ma wbudowanej ładowarki bezprzewodowej, ale nie powinno to dziwić w kontekście ceny tego gadżetu, która w sklepie Spider’s Web wynosi zaledwie 19,90 zł. W tej cenie dostajemy cały zestaw, na który składa się uchwyt, dwie blaszki, osłonka skóropodobna na jedną z nich i folie ochronne na drugą.



Baseus Air Vent kupisz w sklepie Spider’s Web w cenie 19,90 zł. Dostępne są różne kolory - sprawdź wersje: białą, czerwoną i złotą.