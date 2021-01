Nowa oferta Play — 6 miesięcy za 0 zł za smartfon i abonament

Play zachęca nowych klientów do podpisania umowy na abonament z telefonem. W ramach specjalnej promocji przez pierwsze 6 miesięcy za telefon i abonament nie trzeba w ogóle płacić.

Nowy rok to zwykle okres, kiedy musimy zaciskać pasa, a pamiętajmy, że minione dwanaście miesięcy nie były dla nas łaskawe. Ledwo co odbyły się też święta Bożego Narodzenia, które często wiążą się u Polaków ze sporymi wydatkami i nic dziwnego, że mało kto myśli teraz o zmianie operatora i wymianie telefonu na nowy model – choć pokusa posiadania nowego smartfona zawsze jest duża Telekomy zdają sobie z tego oczywiście sprawę, dlatego Play przygotował nową promocję z myślą o osobach, które chcą zmienić operatora, a jednocześnie ograniczają teraz wydatki.

Pół roku bez żadnych opłat — właśnie tak właśnie Play chce zachęcić do zakupu telefonu na abonament.

W ramach nowej oferty Play klienci mogą kupić dla siebie lub swoich bliskich nowy smartfon za symboliczną złotówkę na start, a do tego przez pierwsze pół roku nie będą w ogóle płacić za abonament oraz rat za urządzenie.Osoby, które zdecydują się przenieść swój numer od innego operatora i podpisać nową umowę z fioletowym telekomem na przełomie stycznia i lutego, pierwszy rachunek zapłacą dopiero… w lipcu.

Dzięki tej promocji przez pół roku aż do wakacji klienci będą mogli cieszyć się nie tylko nowym urządzeniem, ale także nowymi warunkami umowy za 0 zł.Oprócz rozmów, SMS-ów i MMS-ów rozliczanych w modelu no-limits, w zależności od wybranej umowy Play zapewnia do 70 GB transferu danych do wykorzystania na dowolny cel. Mając do dyspozycji tak dużą paczkę internetu mobilnego, nie martwimy się już, że pobieranie aktualizacji aplikacji lub oglądanie wideo poza domem wykończy w kilka chwil pakiet na cały miesiąc.

Oczywiście nie wszyscy potrzebują aż tyle transferu danych, dlatego Play przygotował cztery przykładowe warianty abonamentu różniące się ceną i pakietem danych, z których można skorzystać w ramach promocji. Podstawowy wariant oferty to Play S, w którym za 35 zł miesięcznie oprócz wspomnianych rozmów i wiadomości no-limit, klienci otrzymują pakiet 3 GB transferu.

Warto jednak pójść krok dalej, ponieważ kolejne warianty oferty, oprócz wyższego transferu danych, serwują technologię 5G, a to już wyższa liga. Optymalny wariant to taryfa Play M za 55 zł (20 GB), a dla bardziej wymagających przewidziano Play L za 75 zł (70 GB) i Play HOMEBOX za 85 zł (70 GB i lejek oraz dodatkowa karta SIM z pakietem 150 GB i lejkiem).

Jakie telefony można kupić w Play w ramach nowej promocji?

W ofercie operatora dostępne jest wiele różnych modeli smartfonów, ale telekom rekomenduje przede wszystkim 6,7-calowego Samsunga Galaxy A71 w wersji z dyskiem o pojemności 128 GB. Urządzenie dostępne jest w Play w kolorze niebieskim, srebrnym lub czarnym za symboliczną złotówkę, a rata za telefon wynosi w tym przypadku 40 zł miesięcznie (płatne dopiero po upływie pół roku od podpisania umowy).

W ramach tej oferty dostępny jest również np. Xiaomi Mi 10T lite 5G, czyli 6,67-calowy smartfon z obsługą sieci 5. generacji w kolorze złotym, niebieskim i czarnym przy racie rzędu 30 zł miesięcznie, ale tak naprawdę klienci mogą wybrać dowolny model z oferty Play. Z pełnym cennikiem można zapoznać się na stronie internetowej sieci.

W każdym przypadku umowę na abonament podpisuje się na 24 miesiące, a do tego dochodzi 36 rat za sprzęt, z czego pierwsze pół roku w obu przypadkach nie płacimy w ogóle, bo obie opłaty pokrywa przez sześć miesięcy Play, co przekłada się na oszczędności rzędu 690 zł przy wybraniu modelu Samsung Galaxy A71 i 630 zł przy zdecydowaniu się na Xiaomi Mi 10T lite 5G.

*Materiał powstał przy współpracy z siecią Play.