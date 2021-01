OnePlus Band oficjalnie. Ekran OLED i do dwóch tygodni bez ładowania

Po wielu miesiącach przecieków i domysłów OnePlus w końcu oficjalnie zaprezentował swoją pierwszą opaskę fitnessową. Dostępna będzie w trzech kolorach: czarnym, granatowym i szarym.

OnePlus Band wyposażona jest w 1,1-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 piksele. Potrafi mierzyć nasycenie krwi tlenem, a także wyposażono ją w trzyosiowy akcelerometr, żyroskop i optyczne czujniki tętna. W opasce będzie można też pływać (do 5ATM), o czym świadczy certyfikat IP68 – OnePlus Band ma wytrzymać zanurzenie do 50 metrów do 10 minut.

Opaska potrafi też monitorować nasz sen, a także śledzić 13 rodzajów ćwiczeń, w tym jogging, bieg na bieżni, krykiet, badmington, joga i inne. OnePlus Band będzie też potrafił powiadamiać użytkownika o wiadomościach tekstowych i połączeniach głosowych. Nie zabraknie stopera, minutnika, budzika, funkcji odnajdywania telefonu, wyświetlania prognozy pogody i poziomu naładowania akumulatora oraz możliwości sterowania aparatem i odtwarzaczem multimedialnym w telefonie.

Jeśli chodzi o akumulator, to OnePlus Band wyposażono w ogniwo o pojemności 100 mAh, które ma wystarczyć na ok. 2 tygodnie ciągłej pracy bez ładowania.

OnePlus Band na razie bez oficjalnej dystrybucji w Polsce.

Opaska będzie obsługiwała języki angielski, hinduski i chiński. Wymaga posiadania urządzenia z systemem operacyjnym Android Marshmallow lub nowszym. Co ciekawe, na dziś OnePlus nie wymienia iOS-a jako zgodnego z opaską systemu – opcja współpracy z iPhone'ami ma pojawić się w przyszłości.

OnePlus Band pojawi się w sprzedaży 13 stycznia na indyjskim Amazonie i w oficjalnym sklepie OnePlus India. Kosztować będzie 2,5 tys. rupii, co daje w bezpośrednim przeliczeniu kwotę niecałych 130 zł. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy OnePlus Band trafi do międzynarodowej, w tym polskiej dystrybucji.