Polska marka odzieżowa ubiera postaci w GTA Online. Brzmi nieprawdopodobnie, dzieje się naprawdę

MISBHV to krakowska marka odzieżowa o globalnej sile rażenia ze sklepami w największych europejskich stolicach i największych amerykańskich miastach. Okazuje się, że stojąca za brandem Natalia Maczek ubiera nie tylko prawdziwych celebrytów, ale również postaci w niezwykle popularnej grze wideo: GTA Online.

Osobom śledzącym świat mody nie trzeba przedstawiać marki MISBHV. Inspirowana latami dwutysięcznymi, modą uliczną i zachodnim blichtrem oglądanym na ekranach telewizorów, kolekcja MISBHV skupiła uwagę światowych projektantów mody. Połączenie polskiego głodu wszystkiego, co zachodnie, stereotypowej wizji amerykańskich gwiazd oraz mody ulicznej zostało dostrzeżone najpierw w Nowym Jorku, a później na całym świecie.

Dzisiaj w odzież MISBHV ubierają się tacy celebryci jak Rihanna, Kylie Jenner, Gigi Hadid czy Cardi B. Okazuje się jednak, że wpływowa polska projektantka Natalia Maczek ubiera również postaci w wirtualu. W dodatku nie byle jakie, ale należące do obsady jednej z najbardziej popularnych i dochodowych gier wszech czasów: GTA Online (GTA V).

MISBHV to pierwsza prawdziwa marka odzieżowa, która pojawia się w GTA Online.

Keinemusik w grze GTA Online

Przeniesienie prawdziwej odzieży do wirtualnego świata gangsterów i policjantów dokonało się dzięki muzykom z formacji Keinemusik. Klubowi artyści - podobnie jak wielu innych celebrytów - noszą i promują odzieżową markę MISBHV. Gdy pojawiła się okazja, aby ci razem ze swoją muzyką zostali przeniesieni prosto do gry wideo, znaleźli się tam, nosząc markową odzież polskiej projektantki. Mamy więc prawdziwą formację muzyczną, grającą własną muzykę w prawdziwych ubraniach prawdziwej marki odzieżowej. Wszystko to w wirtualnym klubie The Music Locker, który może odwiedzić każdy posiadacz GTA Online.

Keinemusik wprowadza do gry prawie 2 godziny nowej, klubowej muzyki. Producenci GTA Online nie poprzestają jednak na tym. Dzięki współpracy z MISBHV produkcja poszerzyła się o nową odzież polskiej projektantki, którą mogą kupić gracze odwiedzający wirtualne sklepy. Tym samym MISBHV jest pierwszą marką odzieżową z prawdziwego świata, która pojawia się w GTA Online. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że Rockstar nie jest pierwszą firmą, która wpadła na współpracę z prawdziwą marką odzieżową. Przykładowo, jakiś czas temu ubrania Gucci pojawiły się w… Pokemon GO.