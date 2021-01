Nowe LG OLED TV i LG QNED TV dopasują się do tego, w co grasz

Jak co roku LG zaprezentowało telewizory, które są jeszcze jaśniejsze i oferują jeszcze lepszy obraz od zeszłorocznych. Pomagają w tym matryce OLED evo i QNED. Szczególnie ciekawią jednak funkcje przeznaczone dla graczy.

Zazwyczaj przy okazji premiery nowych telewizorów opowiadamy głównie o usprawnieniach w wyświetlaniu obrazu i dźwięku. Tym razem jednak LG postawiło na ciekawe innowacje i użyteczne funkcje dla graczy. Nie to, by nie było usprawnień dla miłośników filmów i seriali. Z nowych telewizorów OLED i QNED powinni być zadowoleni niemal wszyscy.

LG OLED TV to teraz linie C1, G1 i Z1. Wyposażone są w HDMI 2.1 i procesor Alpha 9-4 z obsługą VRR.

Sztandarowym telewizorem LG na bieżący rok będzie model G1, który jest następcą modelu GX. Jego najważniejszym elementem jest zapowiedziany wczoraj panel OLED evo 4K, oferujący nawet o 20 proc. wyższą jasność od aktualnie stosowanego. G1 dostępny będzie w 55-, 65- i 77-calowej wersji.

Ofertę uzupełniać będzie model C1, będący następcą modelu CX. Różni się w zasadzie tylko dwiema rzeczami od GX. Po pierwsze, wykorzystuje standardową matrycę zamiast evo oraz będzie dostępny nie tylko w wyżej wymienionych rozmiarach, ale też po raz pierwszy w 83-calowej wersji.

W ofercie pojawi się też model Z1 (następca ZX) oferujący panel OLED o rozdzielczości 8K - w wersjach 77- i 88-calowek. Dodatkowo pojawi się też w sprzedaży model B1 (następca BX), który różnić się będzie od C1 mniej zaawansowanym procesorem do przetwarzania obrazu.

Wszystkie tegoroczne telewizory LG OLED TV będą wyposażone w cztery złącza HDMI 2.1 zapewniające pełną zgodność z nowymi konsolami do gier. Dodatkowo pojawi się zupełnie nowa funkcja Game Optimizer, stanowiąca coś w rodzaju rozbudowanego Trybu Gry. Będzie można w niej zarządzać trybami pracy dla graczy (monitorowanie input laga, upłynnianie obrazu OLED Motion Pro, zarządzanie trybami VRR, FreeSync Premium i G-Sync), a także ładować predefiniowane ustawienia do konkretnego gatunku gier. Nie wiemy dokładnie, czym mają się różnić ustawienia dla shootera od, dajmy na to, gry strategicznej – brzmi to jednak bardzo ciekawie i nie mogę doczekać się, by to sprawdzić.

Telewizory będą pracować pod kontrolą procesora Alpha 9 Gen 4, który ma szczególnie dobrze radzić sobie w rekonstrukcji obrazu. Układ wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, by umiejętnie odtwarzać brakujące piksele bez przekłamań obrazu czy artefaktów.

Nowe telewizory pracują pod kontrolą webOS-a 6.0 z nowym interfejsem użytkownika. Obsługują HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, AirPlay 2, HomeKita, Asystenta Google, Filmmaker Mode I HGiG.

Ceny i dostępność nie są jeszcze znane.

Telewizory QNED w 8K i 4K. Z HDMI 2.1 i webOS-em 6.0.

Linia QNED ma łączyć najlepsze cechy techniki reprodukcji kolorów Quantum NanoCell z technologią miniLED, która również pojawiła się w telewizorach Neo QLED od Samsunga. Dzięki miniLED możliwe jest znacznie precyzyjniejsze sterowanie jasnością – nie tak precyzyjne, jak w OLED-ach, ale zapewniające dużo lepszy kontrast od innych mechanizmów z telewizorów LCD.

W sprzedaży pojawią się telewizory QNED99 i QNED95 o rozdzielczości 8K, a także QNED90 4K. Wszystkie modele dostępne będą w rozmiarach przekątnych od 65 cali do 86 cali. Wszystkie zawierają wspomniany przy OLED-ach procesor Alpha 9 Gen 4 (poza QNED90 4K z Alpha 7 Gen4), złącza HDMI 2.1, obsługę eARC i ALLM. Choć, co dziwne, tylko model QNED90 obsługiwać będzie VRR.

W sprzedaży pojawią się też kolejni przedstawiciele linii NanoCell – modele Nano95 i Nano90. Mimo bycia najtańszymi w ofercie LG, również będą wyposażone q Game Optimizer oraz w system operacyjny webOS 6.0. Ceny i dostępność nowych telewizorów mają być podane w późniejszym terminie.