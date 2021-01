Ruszyła przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy S21, S21 Plus i S21 Ultra

Przedsprzedaż smartfonów Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra ruszyła zaraz po ich premierze. Telefony można już zamawiać u oficjalnych partnerów Samsunga.

Galaxy S21 to rodzina topowych urządzeń koreańskiego Samsunga z kolekcji na 2021 r. W tym roku producent przygotował trzy modele telefonów, którymi są 6,2-calowy Galaxy S21, 6,7-calowy Galaxy S21 Plus oraz 6,8-calowy Galaxy S21 Ultra z rysikiem chowanym w obudowie.

Wszystkie trzy telefony w wariancie europejskim zostały wyposażone w wydajny procesor Samsung Exynos 2100. W pierwszych dwóch, czyli w Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus, można liczyć na 8 GB RAM-u, a Galaxy S21 Ultra w bazowej wersji ma 12 GB RAM-u. Dostępny jest też model z aż 16 GB pamięci operacyjnej.

Galaxy S21 — data premiery i przedsprzedaż

Urządzenia trafią do pierwszych klientów za dwa tygodnie, ale zamówienia na nie można składać już dziś, a Samsung i sklepy z elektroniką będą je przyjmować aż do 28 stycznia 2020 r. Osoby, które zdecydują się na zakup telefonów z linii Galaxy S21 jeszcze przed ich rynkową premierą, mogą liczyć na dwa bonusy.

Pierwszym gadżetem, który Samsung dorzuca do wszystkich telefonów z linii Galaxy S21 zamówionych w przedsprzedaży, jest lokalizator Galaxy SmartTag, który można przypiąć do np. walizki lub roweru. Jeśli gdzieś je zawieruszymy, to z poziomu telefonu sprawdzimy, gdzie są lub gdzie telefon „widział” je ostatnio.

Drugi gadżet to bezprzewodowe słuchawki z rodziny Galaxy Buds, które łączą się z telefonem przez moduł Bluetooth. W przypadku smartfonów Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus są to znane już fasolkowate Galaxy Buds Live, podczas gdy do Galaxy S21 Ultra dorzucane są zaprezentowane dziś Galaxy Buds Pro.

Ile trzeba zapłacić za smartfony Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra?

Galaxy S21 oraz Galaxy S21 Plus mają tyle samo pamięci operacyjnej, ale każdy z tych modeli występuje w dwóch wariantach różniących się pojemnością wbudowanego dysku. W przypadku Galaxy S21 Ultra dostępne są trzy warianty różniące się dyskiem oraz ilością dostępnego RAM-u. Cennik prezentuje się następująco.

Galaxy S21 8/128 — 3899 zł;

Galaxy S21 8/256 — 4099 zł;

Galaxy S21 Plus 8/128 — 4799 zł;

Galaxy S21 Plus 8/256 — 4999 zł;

Galaxy S21 Ultra 12/128 GB — 5749 zł;

Galaxy S21 Ultra 12/256 GB — 5999 zł;

Galaxy S21 Ultra 16/512 GB — 6549 zł.

Gdzie kupić smartfony z linii Galaxy S21?

Telefony można zamówić w sklepach z elektroniką takich jak x-kom. W jego przypadku zakupu można dokonać za gotówkę, ale nie wszyscy dysponują takimi środkami, zwłaszcza jeśli ostrzą sobie zęby na ten najdroższy wariant Galaxy S21 Ultra z 16 GB RAM-u i 512-gigabajtowym dyskiem.

Z myślą o osobach, które nie są w stanie wyłożyć od ręki pełnej kwoty na telefony, x-kom przygotował ofertę leasingu (dla przedsiębiorców) oraz rat 0 proc. (dla klientów indywidualnych). Sklep chwali się, że te ostatnie są nieoprocentowane i płatność można uiścić w 20 ratach.

*Tekst powstał we współpracy ze sklepem x-kom.