Właśnie zaczyna się zaćmienie Słońca w Ameryce Południowej. Oglądaj na żywo

O godzinie 17:02 polskiego czasu rozpocznie się jedyne w tym roku całkowite zaćmienie Słońca. W tym roku całkowite zaćmienie będą mogli oglądać mieszkańcy Argentyny. Na szczęście dzięki relacji w sieci możesz obserwować je także i ty.

Co to jest zaćmienie Słońca?

Do całkowitego zaćmienia Słońca dochodzi wtedy, gdy z perspektywy obserwatora znajdującego się na Ziemi przed Słońcem przechodzi Księżyc. Czysty zbieg okoliczności sprawia, że rozmiary obu ciał (Księżyca i Słońca) oraz ich odległości od Ziemi sprawiają, że obydwa mają takie same rozmiary kątowe na niebie.

Czasami, gdy do zaćmienia dochodzi, gdy Księżyc znajduje się nieco dalej od Ziemi, jego rozmiary są nieznacznie mniejsze i nie jest on w stanie w całości zasłonić Słońca. W takim przypadku mamy do czynienia z zaćmieniem obrączkowym. Większa część tarczy Słońca jest wtedy zasłonięta, ale dokoła ciemnego Księżyca wystaje jeszcze sama krawędź Słońca.

Zaćmienie Słońca na Marsie

Z tym szczęściem z pierwszego akapitu to nie jest żadna przesada. Przekonają się o tym mieszkańcy Marsa, kiedy już dotrą na Czerwoną Planetę. Księżyce Marsa są tylko niewielkimi skałami i gdy przechodzą na tle tarczy Księżyca, to nie są w stanie przesłonić jej w dużym stopniu. Najlepiej widać to na zdjęciach „zaćmień” wykonanych przez łaziki jeżdżące po powierzchni Marsa.

Zaćmienie Słońca przez Fobosa widziane z powierzchni Marsa przez łazik Curiosity

Zaćmienie Słońca w Polsce

Jeżeli czekacie, aż całkowite zaćmienie Słońca pojawi się na naszym niebie, to musicie jeszcze trochę poczekać. Najbliższe obrączkowe zaćmienie Słońca będzie widoczne już 13 lipca 2075 r. Jeżeli jednak pogoda nie dopisze, to następne będzie niewiele później - 23 lipca 2093 r.