Przetłumacz technologiczny żargon i wygraj super nagrody. Rusza niezwykły konkurs Xiaomi

Xiaomi uznało, że najwyższy czas przetłumaczyć technologiczny żargon z geekowskiego na nasze. Pomóż stworzyć Mi Rozmówki i wygraj super nagrody.

Od teraz do 17 grudnia na forum Mi Comm trwa niezwykły konkurs. Aby wziąć w nim udział, koniecznie trzeba zalogować się na forum i w komentarzu pod postem otwierającym konkurs przetłumaczyć hermetyczny, technologiczny dialog lub zdanie i ubrać je w bardziej przystępne słowa.

Mi Rozmówki - o co w tym chodzi?

Wyobraź sobie, że szukasz pomocy na forum Mi Comm i trafiasz na taki dialog:

Ty rozumiesz, o co chodzi z brikowaniem, fleszowaniem i bootloaderem, ale dla postronnej osoby, która np. wpisała zapytanie „mój Redmi Note 9 nie działa” w Google’a, taki dialog może być kompletnie niezrozumiały.

Środowisko entuzjastów technologii na przestrzeni lat wykształciło własny język. Żargon pełen unikalnych słów, zwykle zapożyczonych z języka angielskiego i przeniesionych na język polski w sposób dosłowny. Przeciętny geek doskonale odnajduje się w tym filologicznym galimatiasie, lecz dla postronnego odbiorcy przeciętny geek brzmi jak kosmita.

Stworzenie Mi Rozmówek technologicznych to doskonały pomysł, a Xiaomi jak żadna inna firma ma ku temu możliwości. Społeczność fanów marki jest bez dwóch zdań największą i najbardziej zaangażowaną grupą technologicznych entuzjastów w Polsce, a Xiaomi chce wykorzystać ten potencjał i stworzyć unikatowy słowniczek pojęć, który pomoże przeciętnym użytkownikom nawigować po meandrach forów technologicznych. Taki słowniczek bez dwóch zdań przyda się również samym geekom, którzy czasem nie potrafią w prostych słowach wytłumaczyć pojęć, które są dla nich czymś oczywistym, a dla postronnego słuchacza mogą być niezrozumiałym zlepkiem liter.

Konkurs Xiaomi - jak wziąć udział?

Jak wspominałem na początku, aby wziąć udział w konkursie konieczna jest rejestracja na forum Mi Comm i zostawienie komentarza pod postem otwierającym konkurs.

W komentarzu wpisujemy słowa lub zdania z technologicznego żargonu, wraz z ich tłumaczeniem na prosty, nietechnologiczny język. Do zakończenia konkursu komentarze nie są widoczne dla innych uczestników, z oczywistych względów.

Za każde wpisane słowo lub zdanie zdobywamy punkty.

1 punkt za jedno słowo z tłumaczeniem lub wyjaśnieniem

2 punkty za zdanie z dwoma słowami lub terminami (i wyjaśnieniem)

3 punkty za zdanie z trzema hermetycznymi słowami (i wyjaśnieniem)

Na bazie zebranych komentarzy powstaną wspomniane Mi Rozmówki, a 10 najbardziej zaangażowanych tłumaczy, którzy uzbierają największą liczbę punktów, mogą liczyć na świetne nagrody.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest smartfon Redmi Note 9

Nagrodą za drugie i trzecie miejsce są słuchawki Mi True Wireless Earphones 2

Nagrodą za czwarte, piąte i szóste miejsce jest opaska Xiaomi Mi Band 5

Nagrodą dla pozostałych miejsc jest Mi Wireless PowerBank 10000 mAh

Mi Community ma okazję stworzyć coś naprawdę unikalnego.

Pomijając cały aspekt konkursowy, jako filolog z wykształcenia muszę docenić starania Xiaomi. Technologiczny żargon jest bodajże najpowszechniej używanym żargonem, z jakim zetkniemy się w sieci, bo w końcu każdy z nas korzysta z technologii. A mimo to do tej pory nie powstał słowniczek, tłumaczący w prostych słowach co oznacza ta cała skomplikowana terminologia, przeznaczony dla zwykłych użytkowników.

Konkurs potrwa do 17 grudnia. Warto dać z siebie wszystko nie tylko dlatego, że są do zgarnięcia kapitalne nagrody, ale przede wszystkim dlatego, by wespół z Mi Community stworzyć coś naprawdę unikalnego, czego w polskim światku technologicznym jeszcze nie było.

*Materiał powstał we współpracy z marką Xiaomi