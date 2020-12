Na koncie Pekao podejrzysz rachunki z ośmiu innych banków. Tak działa otwarta bankowość

Klienci Banku Pekao mogą już korzystać z tzw. otwartej bankowości. Dzięki nowej funkcji będą mogli podglądać salda i historie kont z ośmiu banków.

Dawno minęły czasy, gdy przez całe życie korzystaliśmy z jednego rachunku bankowego, załatwiając za jego pośrednictwem wszystko sprawy związane z finansami. Dziś korzystamy z wielu usług i wielu produktów w różnych bankach, a logowanie się do każdego z osobna bywa uciążliwe.

Otwarta bankowość w Banku Pekao

Bank Pekao wprowadził właśnie tzw. otwartą bankowość. Dzięki nowej możliwości klienci tej instytucji zyskują dostęp do niektórych funkcji w innych bankach z poziomu serwisu Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay.

Otwarta bankowość w Pekao to tak naprawdę dwie usługi. Po pierwsze, klienci otrzymają dostęp do informacji o swoich rachunkach w bankach PKO BP, Inteligo, Santanderze, mBanku, BNP Paribas, ING, Alior Banku i Millennium. W ten sposób mogą przeglądać saldo i historię transakcji na rachunkach złotowych, walutowych, oszczędnościowych czy kredytowych.

Po drugie, pojawiła się możliwość przelewów krajowych z poziomu Pekao24 oraz przelewów zagranicznych z rachunków w PKO BP, BNP Paribas, Alior Banku i Millennium, ING Banku i Inteligo. Pekao jest przy tym jedynym bankiem, który oferuje przelewy zagraniczne w ramach otwartej bankowości.

To nie koniec. Wkrótce możliwość inicjowania przelewów w innych bankach pojawi się w aplikacji mobilnej PeoPay.

Po co nam otwarta bankowość?

Podstawową korzyścią jest ułatwienie dostępu do informacji o naszych rachunkach w innych bankach. Już nie musimy logować się do wielu kont w różnych bankach, by podejrzeć saldo czy sprawdzić nasze transakcje.

Oprócz tego otwarta bankowość zapewni nam dostęp do większej liczby produktów. Dzięki sprawnemu przepływowi informacji, łatwiej będzie zawnioskować o pożyczkę, kredyt czy kartę kredytową bez przedstawiania zaświadczeń.

Jak korzystać z rachunków w innych bankach z poziomu Pekao24 lub PeoPay?

Przede wszystkim powinniśmy zalogować się do serwisu Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Następnie możemy przejść do dodania rachunku w innym banku. Po tym jak zaakceptujemy regulamin, zostaniemy przekierowani na stronę banku, którego rachunek chcemy dodać w celu autoryzacji.

Z otwartej bankowości można korzystać już teraz poprzez serwis internetowy Pekao24. Funkcja będzie też sukcesywnie udostępniania użytkownikom aplikacji PeoPay w formie aktualizacji w sklepach sklepie Google Play dla smartfonów z Androidem i App Store dla iPhone'ów.



Tekst powstał we współpracy z Bankiem Pekao.