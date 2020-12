Kino zamknięte, teatr zamknięty, koncert odwołany. Idź obserwować nocne niebo!

Koniec roku to najlepszy okres na obserwowanie nieba. Na półkuli północnej noc jest wtedy najdłuższa, dzięki czemu ciemne niebo dostępne jest dla miłośników obserwacji przez większą część doby.

21 grudnia tuż po zmroku nad zachodnim horyzontem doszło do bardzo nietypowego spotkania i przez niemal godzinę widoczna była bardzo jasna, podwójna gwiazda. W rzeczywistości jednak wcale nie była to gwiazda, a planeta. A żeby być precyzyjnym - dwie planety: Jowisz i Saturn, które mijały się na wieczornym niebie w rekordowo małej odległości kątowej. Choć Saturn oddalony jest od nas niemal dwa razy bardziej niż Jowisz, to, dzięki temu że znalazły się niemal w jednej linii z Ziemią, dla obserwatorów na naszej planecie wyglądało jakby były one bardzo blisko siebie.

Co ciekawe, tak blisko siebie Jowisz i Saturn nie były widziane aż od 794 lat! Jeżeli nie udało ci się zobaczyć tego zdarzenia, to w najbliższych dniach nadal będziesz mógł obserwować obie planety, aczkolwiek już nieco dalej od siebie. Warto, bo następna okazja nadarzy się dopiero w 2061 r.

Więcej wrażeń? Zabierz ze sobą teleskop lub lornetkę

Choć obie planety są bardzo jasne i widoczne gołym okiem, to wykorzystanie teleskopu lub lornetki wyniesie wrażenia na zupełnie inny poziom. Dlaczego? Jak Galileusz w 1610 r. za pomocą sprzętu optycznego możesz obejrzeć oprócz planet ich największe księżyce. W jednej linii obok Jowisza widoczne są: Ganimedes, Europa, Io oraz Kalisto, a w pobliżu Saturna można dostrzec Tytana.

Ułożenie Jowisza, Saturna i ich księżyców podczas zbliżenia 21 grudnia 2020 r.

Warto pamiętać, że zakup takiego teleskopu to wydatek jednorazowy, ale z pewnością nie na jedną okazję. W najbliższych miesiącach będzie wiele okazji do tego, aby wynieść sprzęt na zewnątrz i spojrzeć w nocne niebo.

Repertuar podniebnych seansów

Już za tydzień, między 1 a 7 stycznia, będziemy mogli obserwować na niebie spadające gwiazdy, czyli rój meteorów z rodziny Kwadrantydów. Kiedy już przyzwyczaimy wzrok do ciemnego nieba, mamy szansę dostrzec nawet 120 meteorów na godzinę.

Trzy tygodnie później, 24 stycznia, będziemy mogli dostrzec Merkurego w maksymalnej wschodniej elongacji. Merkury jako pierwsza planeta od Słońca, zawsze znajduje się w jego pobliżu, przez co dosyć ciężko go obserwować. 24 stycznia jednak ta niewielka skalista planeta znajdzie się maksymalnie daleko od Słońca i będzie to najlepsza okazja do jej obserwacji.

Jeżeli wschodniej elongacji nie uda się zobaczyć (np. przeszkodzą warunki pogodowe) to już 6 marca będzie okazja zobaczenia tej samej planety po przeciwnej stronie Słońca. Tym razem jednak do obserwacji będziemy mogli przystąpić tuż przed wschodem Słońca.

Czym obserwować nocne niebo?

Materiał powstał przy współpracy z firmą x-kom.