Cebula ma warstwy. Shrek ma warstwy. Mars też ma warstwy

- Warstwy! Cebula ma warstwy! Ogry mają warstwy! Cebula ma warstwy, dociera? – ogry mają warstwy… aaaach! - mówił bohater Shreka. Teraz okazuje się, że Mars też jest jak Shrek. I cebula.

Lądownik InSight od ponad dwóch lat spoczywa na powierzchni Marsa, w pobliżu równika. Jego instrumenty natomiast – w tym nieszczęsny HP3, który niedawno zaczął się wbijać pod powierzchnię planety – badają wnętrze Czerwonej Planety. Dotychczas jedynymi globami zbadanymi w ten sposób były Ziemia i Księżyc.

Naukowcy analizujący dane sejsmiczne z lądownika opublikowali właśnie pierwsze informacje o wnętrzu planety. Na podstawie informacji z wnętrza planety ustalono, że jej skorupa składa się z trzech równych warstw. Danych do tego było mnóstwo, bowiem sejsmometr zainstalowany na pokładzie sondy jest jednym z najbardziej czułych instrumentów tego typu w historii. Dotychczas zarejestrował on ponad 480 różnej intensywności trzęsień Marsa (tudzież trzęsień ziemi na Marsie – jak kto woli). Wychodzi na to, że Mars jest mniej aktywny sejsmicznie niż Ziemia, ale jednocześnie dużo bardziej niż Księżyc.

Jak się bada wnętrze planety?

Sejsmometr zainstalowany na pokładzie sondy mierzy różnice między dwoma rodzajami fal przenikającymi wnętrze planety. Na podstawie tych różnic naukowcy później mogą ustalić na jakiej głębokości zaczynają się poszczególne warstwy takie jak jądro, płaszcz czy skorupa. Dane tego typu, wraz ze składem chemicznym poszczególnych warstw pozwalają odtworzyć historię ochładzania i ewolucji planety na przestrzeni miliardów lat.

Od teraz, choć jeszcze żaden człowiek nigdy nie stanął na powierzchni Marsa, wiemy, że skorupa Marsa ma albo 20 albo 37 km grubości, w zależności od tego czy składa się z dwóch, czy trzech warstw. Jak na razie nie sposób jednoznacznie tego oszacować. Dla porównania na Ziemi skorupa ma grubość od 40 do 50 km.

Misja wciąż trwa To jednak dopiero początek. W najbliższych miesiącach naukowcy skupią się na nieco głębszych warstwach Marsa, chcąc ustalić jak duże jest jądro planety. To szczególnie ciekawe, ze względu na to, że jądro Marsa, w przeciwieństwie do ziemskiego, jest najprawdopodobniej zestalone, przez co planeta ta już dawno utraciła pole magnetyczne. To z kolei mogło doprowadzić do utraty sporej części atmosfery i wody na powierzchni planety.