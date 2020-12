Przezroczyste etui do iPhone’a 12. Case’y, które warto kupić

Przezroczyste etui do iPhone’a 12 oraz iPhone’a 12 Pro pozwoli zadbać o nowy telefon Apple’a bez rezygnowania z podziwiania wybranej przez siebie wersji kolorystycznej. Tylko które wybrać? Przygotowaliśmy listę kilku polecanych modeli.

Telefony marki Apple to małe dzieła sztuki, ale kosztują niemało. Wiele osób boi się, że przypadkiem uszkodzi ekran oraz obudowę — czy to upuszczając urządzenie, czy też wrzucając je do torebki lub kieszeni z kluczami i drobniakami. Jak się przed tym bronić? Jest na szczęście kilka sposobów.

Jakie przezroczyste etui do iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro wybrać?

Ochronę wyświetlacza zapewniają szkła lub folie, a plecki i krawędzie boczne można skryć pod etui. Nie każdy konsument jednak chce owlekać swojego nowego telefonu kolorowym plastikiem, gumą albo skórą.

Z myślą o takich osobach produkowane są przezroczyste etui. Przygotowaliśmy listę kilku polecanych bezbarwnych modeli, które będą pasowały do obu tegorocznych 6,1-calowych smartfonów Apple’a, czyli iPhone’a 12 oraz iPhone’a 12 Pro.

Przezroczyste etui Spigen Ultra Hybrid — iPhone 12 i iPhone 12 Pro

To bezbarwne etui wykonane zostało z termoplastycznego poliuretanu (TPU) i uzupełniono je mocnym poliwęglanowym panelem. Dzięki temu krystalicznie czysty Ultra Hybrid marki Spigen do smartfonów iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro zapewnia ochronę przed uszkodzeniami przy zwiększaniu ich wagi i grubości w minimalnym stopniu. Ma też certyfikat MIL-STD 810G-516.6 — oznacza to, że spadało 26 razy z wysokości 2 metrów.

Przezroczyste etui Spigen Liquid Crystal — iPhone 12 i iPhone 12 Pro

Kolejne etui z termoplastycznego poliuretanu (TPU) w zestawieniu jest również niezwykle cienkie, dzięki czemu nie pogrubia znacząco telefonu, a przy tym zachowuje jego kształt. Spigen Liquid Crystal zwiększa przy tym przyczepność, a tym samym komfort użytkowania i nie ogranicza dostępu do portów zewnętrznych.

Przezroczyste etui Spigen Slim Armor Essential S — iPhone i iPhone 12 Pro

Również i ten model wykonano z amortyzującego termoplastycznego poliuretanu (TPU) oraz wzmacniającego poliwęglanu. Jest lekkie i smukłe, a rogu dodatkowo ochrania technologia Air Cushion Corners. Poprawia ona amortyzację, dzięki czemu włożony w nie telefon jest znacznie bardziej odporny na upadki. Oprócz tego w etui umieszczona została nóżka, która ułatwia oglądanie wideo bez trzymania telefonu w dłoni.

Przezroczyste etui Spigen Quartz Hybrid — iPhone 12 i iPhone 12 Pro

To etui ochronne ma nietypową konstrukcję. Powstało z połączenia szkła hartowanego o twardości na poziomie 9H z amortyzującym upadki termoplastycznym poliuretanem (TPU). Tylny panel jest dzięki temu w pełni przejrzysty, dzięki czemu oddaje design telefonu. Spigen Quartz Hybrid jest przy tym wyjątkowo odporne na zarysowania. Nie zbiera też za specjalnie odcisków palców dzięki pokryciu go warstwą oleofobową.

Przezroczyste etui Ringke Air — iPhone 12 i iPhone 12 Pro

Ostatni model w zestawieniu to Ringke Air, czyli etui z certyfikatem MIL STD 810G-516.6 o grubości zaledwie 1,3 mm. Wykonane zostało z termoplastycznego poliuretanu (TPU), który zapewnia zarówno ochronę przed zarysowaniami i upadkami, jak i pewnych chwyt oraz dobrą przyczepność.

