Car Assistance – co to jest i co obejmuje?

Rozładowany akumulator, wypadek samochodowy, zatrzaśnięte w środku auta kluczyki. To zaledwie kilka przykładów sytuacji, w których każdy kierowca przekona się, jak dobrze jest mieć Car Assistance. Czym jest Car Assistance, ile kosztuje i dlaczego warto je mieć?

Co to jest Car Assistance?

Car Assistance to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego. W odróżnieniu od ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnego OC, ma charakter dobrowolny. Assistance przyda się zawsze wtedy, gdy kierowcy przydarzy się na drodze problematyczna sytuacja.

Chodzi tu o wszelkiego rodzaju awarie, kolizje, a nawet kradzież pojazdu. Wykupując tego rodzaju ubezpieczenie, kierowca może liczyć na szybką i kompleksową pomoc 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zakres usług, z którego będzie mógł skorzystać, jest uzależniony od wyboru wariantu ubezpieczenia.

Czasem zdarza się, że Car Assistance jest dołączane bezpłatnie do OC. Warto jednak mieć na względzie, że zazwyczaj to mocno okrojona wersja ubezpieczenia, dlatego zakres ewentualnej pomocy będzie ograniczony. Z jakich usług mogą skorzystać posiadacze Car Assistance?

Bezpłatny wynajem auta zastępczego.

Naprawa pojazdu w miejscu awarii.

Holowanie pojazdu.

Pomoc medyczna dla kierowcy i pasażerów.

Uzyskanie informacji o lokalizacji najbliższego warsztatu samochodowego.

Należy jednak pamiętać o tym, że zakres oferowanych usług będzie się różnił w zależności od wyboru konkretnego pakietu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia Car Assistance

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje kilka wariantów ubezpieczenia assistance, np. w przypadku PKO BP to pakiety Mini, Midi i Super: pkobp.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-samochodu/. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego pakietu, należy dokładnie sprawdzić, w jakich sytuacjach będzie przysługiwać pomoc drogowa, a także zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Zakres terytorialny.

Chodzi o to, czy assistance obowiązuje jedynie na terenie Polski, czy też można z niego korzystać również w innych krajach europejskich. To szczególnie istotne dla tych, którzy często podróżują samochodem za granicę.

2. Stosowane definicje zdarzeń drogowych.

Warto dowiedzieć się, jak ubezpieczyciel definiuje takie pojęcia jak: awaria, kolizja, naprawa pojazdu, kradzież pojazdu i inne.

3. Limity w udzielanych świadczeniach.

Dobrze jest sprawdzić, np. na ile dni poszkodowany będzie mógł wynająć samochód zastępczy, czy na jaką maksymalną odległość może zostać odholowany samochód.

4. Wyłączenia od odpowiedzialności.

To wszystkie sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić kierowcy i jego pasażerom pomocy.

Ile kosztuje Car Assistance?

Cena Car Assistance jest uzależniona od wyboru konkretnego pakietu. Podstawowy pakiet można otrzymać za darmo jako bonus do obowiązkowej polisy OC lub dobrowolnej AC. Polisę, podobnie jak pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne, najczęściej wykupuje się na rok. Wysokość składek za rozbudowane pakiety rozpoczyna się od ok. 100 zł, przy zakupie samego assistance. Jednak warto rozważyć kupno assistance w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Wtedy można liczyć na konkurencyjne ceny.



Tekst powstał we współpracy z PKO BP.