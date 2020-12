Usługa VOD Apple’a w Polsce póki co jest dostępna wyłącznie na urządzeniach tegoż producenta, na konsolach PlayStation i Xbox, oraz na wybranych telewizorach od LG i Samsunga. To niebawem ma się zmienić.

Apple TV to dość ciekawa usługa. Co prawda sekcja zawierająca produkcje dostępne w zamian za abonament jest póki co dość skromna, ale obecne tam filmy i seriale zdobywają dobre recenzje. Jest jednak również powiązana z wypożyczalnią iTunes, a ta jest jedną z najlepszych na świecie. Jest niedroga, oferuje świetną jakość audio-wideo i ma bardzo szeroki katalog dostępnych produkcji.

Nic więc dziwnego, że wiele osób jest Apple TV zainteresowanych – nawet tych, którzy nie korzystają z iPhone’ów czy komputerów Mac. Niestety, póki co dostępność usługi jest dość ograniczona. Aplikacji klienckich doczekały się systemy macOS, iOS, iPadOS, Windows 10 dla Xbox, Windows (w ramach aplikacji iTunes), PlayStation 5, Tizen i webOS. Na szczęście dostępna jest też wersja webowa.

Webowa aplikacja średnio się jednak sprawdza w przypadku chęci obejrzenia czegoś na telewizorze. Tizen (Samsung) i webOS (LG) to reprezentanci istotnej części rynku, jednak większa część producentów telewizorów korzysta z cudzych systemów operacyjnych. W przytłaczającej większości z Android TV, na którego Apple TV ni widu, ni słychu.

Coś się jednak zmienia. Apple TV z coraz głębszą integracją z usługami Google’a.

W tym Google Nest czy niedostępnym póki co w Polsce Chromecaście z Google TV. Google jednak przy okazji zapowiedzi wspomnianych integracji napisał coś jeszcze na swoim blogu. - Apple TV pojawi się na Chromecaście z Google TV na początku przyszłego roku, a w przyszłości na większej liczbie urządzeń z Android TV – czytamy. O, i to jest ciekawe.

Na dziś z Android TV korzystają, między innymi, Sony, TP Vision (Philips), Vestel (Toshiba, Hitachi, JVC) czy TCL, a także liczne przystawki multimedialne, takie jak Xiaomi Mi TV. Należy się spodziewać, że Apple zastosuje podobne podejście do Netflixa i że jego aplikacja będzie dostępna tylko na urządzenia spełniające pewne kryteria techniczne, bez certyfikatu na pozostałe. To jednak i tak doskonałe wieści.